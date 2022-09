Gérer la santé de la quarantaine, un processus continu – Shaw Local

Les problèmes de santé de la quarantaine ont tendance à nous surprendre.

Je connais des gens dans la vingtaine qui peuvent manger des quantités exorbitantes d’aliments malsains sans remarquer de différence, et encore moins gagner une once. Maintenant que je suis plus âgé, je me dis… “Attendez, votre jour arrive.”

Étant donné que j’ai 50 ans et que je pèse plus que je ne le devrais, je lutte contre l’hypertension artérielle. Même avec des médicaments, je n’ai pas vu beaucoup d’amélioration.

Ainsi, récemment, j’ai plus intentionnellement surveillé mon alimentation, bougé davantage mon corps, passé plus de temps à l’extérieur, écouté de la musique apaisante et augmenté mon temps de prière/méditation.

Je suis sûr que mon hypertension artérielle peut être partiellement attribuée à un conglomérat de changements et de préoccupations dans ma vie, certains positifs, d’autres non positifs. Ce n’est pas n’importe quoi. C’est un certain nombre de choses qui travaillent ensemble pour faire des ravages.

Ceux qui sont des lecteurs réguliers de cet espace pourraient être surpris de savoir que mon style d’écriture est aussi ouvert et naturel que parler à un autre être humain de tout ce qui se passe dans mon âme est une toute autre histoire.

C’est un défi pour moi de le faire. Et, quand je parviens à me confier à quelqu’un, je l’épuise avec le gâchis qui sort de ma bouche. Même si j’ai fait des progrès au fil des ans, je me retrouve à retomber dans un goulot d’étranglement d’inquiétudes et de préoccupations qui n’ont nulle part où aller mais à l’intérieur de mes muscles, de mes cellules, de mon sang et de mes os, à moins que je ne les élimine intentionnellement.

La réalité est que nos corps ne connaissent pas la différence entre un bon stress et un mauvais stress… c’est du stress pour eux, et ils réagissent en conséquence. Et, si nous ne maîtrisons pas notre tension artérielle et d’autres facteurs, nous risquons de graves complications de santé, comme le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et plus encore.

C’est probablement parce que cette semaine a été plus occupée pour moi, mes lectures de tension artérielle ont été plus élevées que la normale. Les besoins de chacun diffèrent, mais personnellement, j’ai besoin de beaucoup de temps seul pour me détendre, mais surtout, pour me recentrer sur le Fondement de l’Être.

Je reçois beaucoup de flack pour avoir besoin de plus de temps seul que la plupart. Trop de flaque.

Mais c’est une de ces choses en vieillissant, je ne suis tout simplement pas prêt à faire des compromis. Si je veux être en bonne santé et si je veux apporter la meilleure partie de moi à mes amis, à ma famille et au monde, j’ai besoin de ce temps et de cet espace pour retrouver un certain sens de l’homéostasie.

Malgré ce que certains pourraient penser, ce temps passé seul n’est pas improductif. C’est à cette époque que je trouve le calme pour entendre ma propre voix et l’exprimer de manière créative à travers l’écriture, le gribouillage, l’artisanat et plus encore.

Ce matin quand je me suis réveillé, j’ai pris ma lecture de tension artérielle. C’était élevé.

Alors, je me suis assis devant mon ordinateur portable et j’ai écrit pendant 10 minutes dans un flux de conscience, tout en écoutant de la musique sur YouTube, conçue pour aider à calmer le système nerveux. Après avoir terminé, j’ai repris ma lecture de la tension artérielle, et elle avait un peu baissé. Je l’ai fait hier après-midi également, et la différence entre la première lecture et la deuxième lecture était significative.

Quand j’étais plus jeune et que je vivais seule, j’avais l’habitude d’aller à mon journal, et plus tard à mon clavier, pour décompresser avec l’écriture du flux de conscience. Parfois, j’écrivais plusieurs pages à simple interligne, ce qui me surprenait moi-même. Apparemment, il y avait beaucoup à dire, même alors.

Quelque part en cours de route, j’ai abandonné cette pratique, à mon grand détriment.

Ma vie est différente maintenant, mais le besoin de m’asseoir et de m’exprimer de cette façon est plus important que jamais, non seulement pour ma santé psychologique, mais aussi pour ma santé physique.

Je dois en faire une partie régulière de ma journée, idéalement quand je me réveille le matin et avant d’aller me coucher le soir. Et continuez à vous améliorer sur la partie bouger-mon-corps-plus.

Alors que j’ai franchi le seuil pour faire partie de la « foule des plus de 50 ans », j’ai pris conscience de la chance que j’ai d’être arrivée jusqu’ici. Beaucoup de gens que j’ai connus au fil des ans sont morts beaucoup trop jeunes, certains d’entre eux avant même d’avoir eu la chance d’être adultes et de vivre plus pleinement dans leur propre âme unique.

La vie est un cadeau, et j’espère continuer à déballer ce cadeau pendant des décennies dans le futur, afin de pouvoir payer aussi pleinement que possible les talents et les cadeaux que j’ai reçus, en avant…

… afin que je puisse me délecter de la grâce d’exister en tant qu’être humain en ce temps et en ce lieu.