Gérer la prise de poids due aux médicaments psychiatriques

Bien que les médicaments psychiatriques puissent être essentiels pour améliorer la santé mentale et le bien-être, ils s’accompagnent souvent d’effets secondaires indésirables. Un effet secondaire particulier de nombreux médicaments psychiatriques est le gain de poids. Dans cet article, nous explorerons comment ces médicaments provoquent une prise de poids et ce que vous pouvez faire pour atténuer l’impact de cet effet indésirable de nombreux médicaments psychiatriques.

Quels sont les différents types de médicaments psychiatriques ?

Il y a cinq types principaux de médicaments psychiatriques sur ordonnance : antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques (également connus sous le nom d’anxiolytiques, qui peuvent inclure des médicaments pour le sommeil), des stabilisateurs de l’humeur et des stimulants. Les stimulants ne sont pas susceptibles de provoquer une prise de poids. En fait, beaucoup d’entre eux réduisent l’appétit et peuvent entraîner une perte de poids comme effet secondaire. Ces médicaments ne seront pas abordés dans cet article.

Les antidépresseurs peuvent être divisés en classes distinctes :

Les ISRS, ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, augmentent les niveaux de sérotonine dans le cerveau.

Les IRSN, ou inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-norépinéphrine, augmentent à la fois la sérotonine et la noradrénaline dans le cerveau.

Les ATC, ou antidépresseurs tricycliques, augmentent la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine dans le cerveau.

Les IMAO, ou inhibiteurs de la monoamine oxydase, augmentent la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline dans le cerveau.

Pourquoi les antidépresseurs provoquent-ils des changements de poids ?

Tous ces médicaments augmentent les niveaux de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine régule l’humeur et affecte l’appétit, mais cela peut avoir des résultats variables selon la durée du traitement. L’utilisation à court terme réduit l’impulsivité et augmente la satiété, ce qui peut réduire l’apport alimentaire et entraîner une perte de poids. Cependant, une utilisation à long terme (plus d’un an) peut entraîner une régulation négative des récepteurs de la sérotonine, ce qui provoque par la suite des envies d’aliments riches en glucides tels que le pain, les pâtes et les sucreries qui peuvent finalement entraîner une prise de poids. Les antidépresseurs avec le risque le plus élevé de provoquer une prise de poids sont l’amitriptyline, le citalopram, la mirtazapine, la nortriptyline, la trimipramine, la paroxétine et la phénelzine.

Pourquoi les médicaments antipsychotiques aggravent-ils les maladies liées à l’obésité ?

Les antipsychotiques peuvent également être classés en deux classes : les antipsychotiques typiques et atypiques. Les deux classes peuvent entraîner une prise de poids, mais elles diffèrent en ce que les antipsychotiques atypiques provoquent moins d’effets secondaires liés aux troubles du mouvement. Comme les antidépresseurs, les antipsychotiques affectent les messagers chimiques dans le cerveau associés à contrôle de l’appétit et métabolisme énergétique, à savoir la sérotonine, la dopamine, l’histamine et les récepteurs muscariniques. En plus de provoquer une prise de poids, les antipsychotiques peuvent également altérer le métabolisme du glucose, augmenter les taux de cholestérol et de triglycérides et provoquer une hypertension, ce qui peut entraîner un syndrome métabolique et aggraver les maladies liées à l’obésité. Les antipsychotiques les plus susceptibles de provoquer une prise de poids sont l’olanzapine, la rispéridone et la quétiapine.

Qu’en est-il des médicaments anti-anxiété et des changements de poids ?

Il n’y a pas de lien clair entre les anxiolytiques traditionnels comme les benzodiazépines et la prise de poids. Cependant, de nombreux antidépresseurs sont également utilisés pour le traitement de l’anxiété et peuvent entraîner une prise de poids, comme indiqué ci-dessus.

De même, tous les médicaments pour le sommeil ne provoquent pas de prise de poids ; celui qui a été associé à la prise de poids est la diphenhydramine (l’ingrédient actif de Benadryl qui est également utilisé dans de nombreux somnifères en vente libre). La diphenhydramine peut contribuer à la prise de poids en provoquant une augmentation de la faim et de la fatigue, ce qui peut rendre une personne moins active. D’autres somnifères tels que le zolpidem (Ambien) ou l’eszopiclone (Lunesta) n’ont pas été associés à la prise de poids.

La trazodone, un médicament utilisé pour la dépression ainsi que l’insomnie, réduit l’excès de sérotonine sur certains sites, tout en augmentant les niveaux de sérotonine sur d’autres sites, affectant ainsi l’appétit, comme indiqué précédemment.

Les stabilisateurs de l’humeur sont souvent utilisés pour traiter la maladie bipolaire et peuvent augmenter l’appétit ou provoquer des changements dans le métabolisme. Bien que certains antidépresseurs et antipsychotiques soient également utilisés pour traiter la maladie bipolaire, les stabilisateurs de l’humeur tels que le lithium, l’acide valproïque, le divalproex sodique, la carbamazépine et la lamotrigine sont les stabilisateurs de l’humeur souvent utilisés pour le traitement du trouble bipolaire, et à l’exception de la lamotrigine, ils sont tous connus pour augmenter le risque de prise de poids.

Il existe des stratégies efficaces pour minimiser la prise de poids

Pour les personnes prenant des médicaments psychiatriques pour la santé mentale, il existe des stratégies pour minimiser la prise de poids. L’optimisation du mode de vie et des habitudes quotidiennes est importante. Cela comprend une alimentation saine avec des aliments entiers et une limitation des aliments transformés et des sucres ajoutés ; rester physiquement actif; minimiser le stress; et assurer un sommeil réparateur adéquat. L’activité physique, en particulier, peut avoir le double effet d’améliorer la santé mentale et de minimiser la prise de poids qui pourrait autrement se produire. Des stratégies cognitives et comportementales sous la direction d’un psychologue peuvent être utiles pour éviter de céder à des envies accrues de sucreries et de glucides.

Une autre stratégie pour minimiser la prise de poids consiste à travailler avec votre fournisseur de soins de santé pour déterminer s’il pourrait y avoir une alternative médicamenteuse appropriée avec un risque moindre de prise de poids. De plus, les médicaments contre le diabète metformine s’est avéré efficace dans le traitement et la prévention de la prise de poids induite par les psychotropes. D’autres médicaments prescrits pour la perte de poids peuvent également être appropriés pour aider à contrer la prise de poids subie par les médicaments psychotropes.

Sachez que presque tous les médicaments présentent un risque d’effets secondaires et qu’il est important de s’assurer que les avantages de la prise de tout médicament l’emportent sur les risques. Parler à votre fournisseur de soins primaires, à votre psychiatre ou à votre spécialiste en médecine de l’obésité peut être utile pour déterminer les options qui vous conviennent le mieux.