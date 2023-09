Gérer la PR grâce à l’alimentation et à l’exercice

Lorsque Jennifer Holder, leader communautaire du groupe Facebook RA de Webmd, a une poussée de PR, elle sait qu’elle manque de sommeil, d’hydratation et de prendre soin d’elle-même. S’occuper de son régime alimentaire et de sa routine d’exercice la maintient sur la bonne voie et évite ses poussées. Mais cela ne l’empêche pas de prendre des vacances fabuleuses.



Transcription vidéo



PORTE-JENNIFER : Pour moi, la nutrition et l’exercice physique sont les seules choses qui fonctionnent vraiment pour moi. Je dois surveiller ce que je mange. Quand je mange mal, je remarque beaucoup d’inflammation. Et quand je mange des aliments plus sains, je remarque que je me sens mieux. Mes articulations ne sont pas enflammées. Donc pour moi, la nutrition est importante et l’exercice aussi.

Lorsque j’ai une poussée, j’ai appris qu’en général, dans mon cas, j’en fais trop : je ne dors pas assez, je ne m’hydrate pas assez et je ne prends tout simplement pas soin de moi. Je travaille beaucoup. Donc, si je ne surveille pas mon sommeil et ne prends pas soin de ma santé avec diligence, j’aurai une poussée de temps en temps.

J’ai passé un test de dépistage de la maladie coeliaque et j’ai été négatif, mais on m’a dit que je pourrais avoir une sensibilité. Je remarque que lorsque je mange trop d’aliments contenant du gluten, je remarque un gonflement des articulations. Je remarque que mes chevilles ont changé. Ils sont gonflés. Mes jointures sont enflées.

Quand je pars en vacances, je ne surveille pas vraiment ce que je mange. Je remarque donc souvent qu’à mon retour de vacances, je peux avoir une légère poussée simplement parce que j’ai probablement consommé trop d’aliments riches en gluten ou sucrés. J’ai tendance à surveiller mon sucre. Je dois éliminer de mon alimentation les aliments riches en gluten et en sucre. Je peux faire du jeûne et certainement faire de l’exercice. L’exercice aide à soulager mes symptômes d’inflammation : les articulations et les jointures enflées, les genoux douloureux.

Je suis étudiant en nutrition et je me suis lancé dans ce domaine à cause de ma PR. Je pense que les gens ont tendance à considérer la nutrition comme une question de gestion du poids, mais je pense que c’est aussi une question de gestion de la santé. Et donc en ce moment, je lis beaucoup de choses sur le magnésium. Et donc pour moi, c’est mon remède maison.

Gingembre. Je suis fan de gingembre. Gingembre et curcuma. Je mets ça dans presque tout. Et ce sont des choses qui m’aident. Et j’ai entendu d’autres personnes dire que cela les aide aussi, mais pour l’essentiel, c’est ce qui m’aide.