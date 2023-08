Gérer la migraine avec la bonne recette de régime et d’exercice

J’ai compris que si je ne dors pas au moins 7 heures et demie, le lendemain, il est fort probable que j’aie une migraine. Et comme tant de choses, la migraine enlève souvent le plaisir de la vie. Ainsi, alors que le reste de mes amis et de ma famille peuvent passer des nuits blanches à travailler ou rester éveillés toute la nuit à faire la fête, j’ai réalisé que ce n’était tout simplement pas une bonne idée pour moi.

MICHEL JORDANIE : Bonjour, je m’appelle Michele Jordan. Je viens de Los Angeles, en Californie. Je souffre de migraines depuis plus de 30 ans. Et je suis écrivain.

L’alimentation et l’exercice physique sont des éléments importants de tout plan de santé, mais ils peuvent être particulièrement utiles en cas de migraines. Alors que la migraine essaie de « retirer le plaisir de la vie » selon Michele Jordan, l’une des blogueuses migraineuses de WebMD, elle sait que son meilleur pari est le sommeil, une alimentation saine et de l’exercice. Mais elle sait que parfois il faut vivre sa vie. « Je commence à comprendre la relation entre la nourriture et mon corps », dit-elle.

Ou si je dois veiller tard pour une raison quelconque, je dois vraiment m’assurer que je suis vraiment gentil avec moi-même le lendemain. Et je fais en quelque sorte une pause si j’en ai besoin.

Je pense vraiment que la nourriture pour moi peut aider ou nuire à ma migraine selon la voie que je choisis. Je trouve en général que manger sainement, manger plus de fruits et légumes, manger des protéines maigres, manger des graisses saines a contribué à limiter la fréquence de mes migraines et parfois la gravité de mes migraines.

Bien sûr, je suis humain. J’ai grandi dans le Sud. J’aime cuisiner et j’aime manger. Il y a donc des moments où je sais que je mange des choses qui ne sont pas très bonnes pour mon corps.

Mais sur le moment, je fais ce choix. Et je le regrette souvent un jour ou deux plus tard, parfois le même jour. Mais c’est utile parce que je commence à comprendre de plus en plus la relation entre la nourriture et mon corps. Je pense que je reconnais que ce sont les choix que je fais qui peuvent déterminer ce que je ressens le lendemain ou la semaine suivante.