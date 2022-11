Gérer la dépression résistante au traitement : l’histoire d’une personne

La thérapie comportementale dialectique associe une thérapie par la parole hebdomadaire à une formation en compétences de groupe. Il se concentre sur les émotions et adopte une approche équilibrée pour s’accepter et apprendre des moyens d’apporter des changements utiles. Il a d’abord été développé pour traiter le trouble borderline et les femmes ayant des tendances suicidaires, mais maintenant il est également utilisé pour traiter d’autres problèmes connexes.

La communauté est la clé

“Je crois fermement que la construction [a mental health] communauté va me garder en vie, garder mon comportement suicidaire et mon automutilation bas », dit Borha. En même temps, elle a du mal à établir des relations interpersonnelles à cause de sa peur de l’abandon et du rejet. « Je parle beaucoup, mais quand il s’agit d’interactions quotidiennes sur ma santé mentale actuelle, c’est difficile. J’ai besoin d’être plus vulnérable, de me montrer, d’être juste honnête avec les gens.”

Borha dit que la résistance à la recherche d’un traitement pour des troubles mentaux ou émotionnels est profondément enracinée dans la communauté noire. “Nous sommes confrontés à une situation où, historiquement, lorsque les Noirs révèlent qu’ils sont tristes, qu’ils sont déprimés ou qu’ils sont en colère, ils seront punis. Ils sentent que leur vie peut être en danger. Cette réponse résonne à travers leurs familles et leurs systèmes de soutien.”

Borha dit que l’état d’esprit de garder les problèmes dans la famille secrets se relâche un peu. “À présent, [Black people with mental issues] avoir une chance de trouver des thérapeutes et d’autres ressources.” Cependant, elle voit toujours des obstacles et des préjugés raciaux liés aux soins.

Grâce à son site Web, DepressedWhileBlack.com, Borha essaie de mettre en relation ses abonnés avec des thérapeutes qui les comprendront. À l’heure actuelle, son programme Aidez-moi à trouver un thérapeute est en pause pendant que son équipe rattrape l’arriéré de demandes.