Gerard Pique revient dans une “Twingo” après que la chanson de Shakira se moque de lui

La bagarre entre le footballeur vainqueur de la Coupe du monde Gerard Pique et son ancien amant, l’icône de la pop Shakira, semble toujours se poursuivre. Shakira avait sorti un morceau diss prenant des potshots à Pique. L’ancienne star de Barcelone semble avoir riposté d’une manière unique après son arrivée sur un site de la Kings League pour promouvoir son nouveau projet dans une Renault Twingo blanche. Shakira et Pique s’étaient séparés en juin de l’année dernière. Selon les médias, Gerard Pique et Shakira se battent maintenant pour la garde de leurs deux fils Milan et Sasha. La pop star colombienne a récemment sorti une chanson, destinée à l’ancienne star de Barcelone et à sa relation avec Clara Chia Marti, 23 ans. « Je vaux deux jeunes de 22 ans. Vous avez troqué une Ferrari contre une Twingo. Vous avez échangé une Rolex contre une Casio », lisent les paroles.

Fait intéressant, Casio est le sponsor de la “Kings League”. Dans son flux de twitch, Gerard Pique a également mentionné comment “Casio est une excellente montre, elle dure toute une vie”, tout en commentant le sujet.

Shakira a collaboré avec le producteur argentin Bizarrap pour créer la chanson intitulée “BZRP Music Session #53”, ayant atteint 111 millions de vues en trois jours. Il a recueilli plus de 50 millions de vues le premier jour, dépassant le hit ‘Despacito’ de Luis Fonsi pour devenir le clip musical latin le plus regardé au cours de cette période.

“C’est difficile d’en parler, surtout parce que je le traverse encore, et parce que je suis aux yeux du public et parce que notre séparation n’est pas comme une séparation régulière”, aurait déclaré Shakira à Elle en octobre de l’année dernière après son rompre avec Gérard Pique.

Gerard Pique a pris sa retraite du football professionnel l’année dernière après avoir passé 13 ans à Barcelone. Pendant son séjour au Camp Nou, l’ancien international espagnol a marqué 53 buts et enregistré 15 passes décisives en 616 matchs toutes compétitions confondues.

Pique a fait ses débuts internationaux à l’âge de 22 ans. Depuis lors, il a réussi 102 sélections nationales pour l’Espagne. Pique a également cinq buts à son actif sous ses couleurs nationales. Pique possède également le FC Andorre qui exerce actuellement son métier dans le deuxième niveau du football espagnol.

