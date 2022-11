Gerard Pique insiste sur le fait qu’il sera de retour au Barça dans un discours en larmes

Gerard Pique a disputé son dernier match au Camp Nou samedi lors de la victoire 2-0 de Barcelone contre Almeria et a déclaré aux fans qu’il serait de retour lors d’un discours émouvant.

Le défenseur central de 35 ans, qui a remporté 30 trophées avec le club, dont trois titres de Ligue des champions et huit titres de La Ligas, prendra sa retraite du football après la visite de mardi à Osasuna.

Pique, qui a été acclamé par les fans tout au long du match après plus de 14 ans dans l’équipe première de Barcelone, a effectué un tour d’honneur à la fin du match et a été projeté en l’air par ses coéquipiers, alors que plus de 92 000 fans sont restés. au Camp Nou pour lui rendre hommage.

“Merci à mes coéquipiers, au personnel et à tous ceux qui nous aident à rendre tout si facile”, a déclaré Pique dans un discours aux supporters après le match.

«Au conseil d’administration également, pour ces années. Quand on vieillit, aimer c’est parfois lâcher prise.

“Après une relation d’amour et de passion, je pense que c’était le moment de laisser de l’espace, de donner de l’air. Je suis sûr qu’à l’avenir, je reviendrai ici.

« Ce n’est pas un au revoir. Je suis parti après 17 ans pour prendre l’air. Mon grand-père m’a fait membre du club. Je suis né ici et je mourrai ici.

Pique, qui a remporté la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012 avec l’Espagne, a versé des larmes lors de son discours et a également frappé un ballon sur le terrain avec ses enfants lorsque les fans sont finalement partis.

Il a reçu des distinctions individuelles lors d’une réception privée au Camp Nou de la part du président Joan Laporta et du conseil d’administration, avant de s’exprimer à nouveau à la télévision.

“Votre carrière dure de nombreuses années, des titres de jeux, mais ce que vous gardez avec vous, ce sont les amitiés, les nuits, la Coupe du monde, les Euros”, a déclaré Pique à DAZN.

“Les trophées sont là, ils sont un nombre, ils sont en métal, mais ce qui vous reste, ce sont les amitiés.”

Le défenseur, qui a précédemment déclaré qu’il aimerait être président de Barcelone à l’avenir, a déclaré qu’il s’éloignerait un peu du club, mais a de nouveau souligné qu’un retour était inévitable.

“J’ai mille choses à faire, je vais m’organiser”, a déclaré Pique, qui s’est déjà lancé dans les affaires liées au sport.

Il est l’un des fondateurs et président de Kosmos Holdings, qui a réorganisé la Coupe Davis de tennis, est impliqué dans des clubs de football de ligue inférieure en Espagne et en Andorre et a acheté des droits de télévision internationaux sur le football.

“C’est ma maison, à un moment donné je reviendrai. C’est le moment de se séparer pour un temps et de revenir plus fort. Je vais passer du temps avec ma famille et mes amis, j’ai hâte de commencer ma nouvelle vie.

“(Etre remplacé) était un poids sur mes épaules, les derniers mois n’ont pas été faciles. J’y vais avec la satisfaction d’avoir tout donné.

« Parfois ça va mieux, parfois moins bien, mais j’ai tout donné. Cela me rend fier. Je pars sereinement, joyeusement, avec mes devoirs faits.

– Grand éloge –

Lorsqu’il a été remplacé dans les phases finales du match, chacun de ses coéquipiers l’a embrassé sur le terrain un par un, alors que les fans scandaient son nom.

“Gerard laisse un héritage spectaculaire, il a fait du club l’un des plus grands du monde, il s’est mis en quatre pour le club”, a déclaré Busquets à DAZN.

“Il a marqué l’histoire. Il est un exemple de ce qu’est un joueur du Barça et de ce que vous devez faire.”

Les frappes d’Ousmane Dembele et de Frenkie de Jong ont valu à Barcelone une victoire qui les place en tête du championnat, du moins jusqu’à ce que le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano dimanche.

Le départ de Pique est intervenu après une période au cours de laquelle le défenseur avait été critiqué pour certaines de ses performances et était tombé au poste d’arrière central de cinquième choix.

Les fans ont félicité le défenseur catalan pour son départ, au milieu d’une période de changement de génération pour Barcelone, le président Joan Laporta affirmant que le départ de Pique permettra également d’économiser de l’argent au club alors qu’il cherche à conclure un accord de résiliation de contrat.

D’autres joueurs vétérans, dont Busquets, en fin de contrat en fin de saison, et Jordi Alba, suivront tôt ou tard.

“Ce n’est pas à moi de faire un au revoir comme ça, j’ai été fan du Barca toute ma vie, j’ai eu plus ou moins la même trajectoire (que Pique)”, a déclaré Alba.

“Je serais content de ce que Geri avait, c’est sûr. Les fans nous ont toujours respectés et quand un joueur de cette qualité part, ils le montrent. J’espère quand j’y vais, et que ce soit le plus tard possible, que ce soit comme chez Geri.

