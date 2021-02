Le défenseur barcelonais Gerard Pique fait face à une enquête de la fédération espagnole de football sur les commentaires qu’il a faits dans une récente interview suggérant que les arbitres favorisent le Real Madrid parce que la plupart des arbitres espagnols sont des supporters du Real.

Une porte-parole de la fédération a déclaré que le Barça avait été informé de l’enquête sur Pique, qui déterminera s’il a enfreint les règles de la fédération sur la remise en question de l’honneur ou de l’impartialité des arbitres.

S’adressant à la personnalité de YouTube Mario Alfonso (connu sous le nom de Dj Mario) plus tôt ce mois-ci, Pique a déclaré que la charge de Real pour le titre de la saison dernière avait été aidée par des appels d’arbitrage, qualifiant les décisions de « chose la plus grotesque que j’aie jamais vue dans ma vie ».

Le joueur, qui a un penchant pour faire des jibes au Real Madrid, a également cité les remarques de l’ancien arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez, qui a déclaré l’année dernière que 90% des arbitres étaient des fans du Real, les 10% restants soutenant le Barça.

« Comment vont-ils ne pas favoriser le Real Madrid », a déclaré Pique.

« Même s’ils le font inconsciemment, comment vont-ils ne pas être plus gentils d’un côté que de l’autre. Je respecte le professionnalisme des arbitres et je sais qu’ils font le meilleur travail possible, mais quand il y a un doute ils font? »

Les représentants de Pique n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président de Cadix, Manuel Vizcaino Fernandez, fait également l’objet d’une enquête pour une déclaration que le club a publiée après la défaite 4-1 de dimanche face à la Real Sociedad, affirmant que le club était traité injustement par les appels VAR.