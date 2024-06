Gerard Pique a partagé publiquement son relevé bancaire pour montrer à quoi ressemble la fiche de paie d’un footballeur d’élite

Gerard Pique a un jour publié sa fiche de paie sur les réseaux sociaux en réponse aux allégations concernant son salaire à Barcelone.

En janvier 2020, Piqué était l’un des trois joueurs de l’équipe première de Barcelone dont le salaire aurait été « divulgué » par le programme espagnol TV3 Onze.

L’ancien défenseur de Barcelone et de Manchester United, Pique, aujourd’hui à la retraite, a nié l’affirmation selon laquelle il gagnait énormément d’argent pendant son séjour au Barça.

Mais non seulement il l’a fait, il a également partagé son relevé bancaire sur X (Twitter), qui révélait la moitié de son salaire annuel, soit 2 millions de livres sterling.

La fiche de paie montre qu’il a gagné 4 millions de livres sterling (environ 75 000 £ par semaine) pour l’année 2021.

Le journaliste espagnol Lluis Canut, qui travaillait pour la chaîne de télévision espagnole, avait affirmé qu’il gagnait en réalité 11,7 millions de livres sterling pour une seule saison.

Sous la capture d’écran de son relevé bancaire, Pique a écrit : « Des personnages comme celui-ci chargent la télévision publique de défendre leurs amis.

« Voici 50 pour cent de ma masse salariale encaissée le 30 décembre. Ayez un peu de respect pour vous-même. »

Canut a fait la même affirmation à propos de Sergio Busquets et de Jordi Alba, qui jouaient tous deux pour Barcelone à l’époque.

Busquets et Alba jouent désormais pour l’Inter Miami, où ils ont rejoint l’été dernier leur ancien coéquipier du Barça, Lionel Messi.

Pique, quant à lui, a annoncé sa retraite surprise du football en novembre 2022 et a mis un terme à sa carrière après un affrontement en Liga contre Almeria quelques jours plus tard.

Il est ensuite devenu président et propriétaire de la Kings League, une ligue de football en salle organisée à Barcelone.

Au moment des affirmations de Canut, Barcelone a également publié sa propre déclaration de déni.

Ils écrivent : « En ce qui concerne les manifestations de M. Lluis Canut réalisées hier dans le programme ‘Onze’ de TV3, le FC Barcelone souhaite clarifier ce qui suit :

« 1. Les informations sur les salaires de certaines équipes premières n’ont en aucun cas été fournies par le Club et leur origine est inconnue.

« 2. En tout état de cause, les montants mentionnés dans l’information sont erronés, ne sont pas conformes à la réalité et, en outre, dans le cas des trois acteurs mentionnés, ils donnent des montants fixes qui, étant variables, ne seront peut-être jamais atteints. , mériter.

« 3. Il est faux que les joueurs susmentionnés n’aient différé que 100 pour cent de leur salaire. MM. Pique, Busquets et Alba ont renoncé à une partie de leur salaire lors de la dernière prolongation de contrat l’été dernier. »

