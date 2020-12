Les Highlanders ont été efficaces dans les deux moitiés du terrain. Les équipes de l’opposition ont eu du mal à marquer contre NorthEast United, l’équipe de Nus enregistrant jusqu’à présent deux feuilles blanches – juste un de moins que le décompte de la saison dernière. Pendant ce temps, en termes de buts marqués, ils sont les plus hauts aux côtés de Mumbai City (8).

Nus, le plus jeune entraîneur de l’ISL de cette saison, a réussi à façonner son NorthEast United dans sa propre identité – redoutable, organisé tactiquement et difficile à briser.

« Nous sommes en train de nous améliorer chaque jour en équipe et aussi individuellement. Je crois beaucoup au travail et quand vous continuez à pousser, vous obtenez de bons résultats, dans la vie ou dans le football », a déclaré Nus, qui travaillait auparavant avec Rafael Benitez au Liverpool FC, tout en parlant à la Super League indienne.

Lorsque la campagne ISL a débuté, très peu avaient fait pencher NorthEast United pour défier les poids lourds. Toujours vanté des outsiders dans la compétition, les neutres et les experts leur ont donné très peu de chance. Cependant, d’après les performances qu’ils ont réalisées jusqu’à présent, l’équipe basée à Guwahati a montré qu’elle pouvait battre n’importe quel côté de sa journée.

Sous la direction d’un nouvel entraîneur-chef jeune et dynamique Gérard Nus , NorthEast United FC ont pris un départ impressionnant en 2020-21 Super Ligue indienne (ISL), en contraste frappant avec les fortunes de la saison dernière. Les Highlanders en cinq matches jusqu’à présent, ont accumulé le même nombre de victoires que la saison dernière et sont placés troisième sur la table ISL, sans toutefois subir une défaite.

Outre le contingent étranger dont l’expérience s’est avérée utile, Nus a fait confiance aux jeunes joueurs locaux, qui ont complimenté sa philosophie. Lalengmawia, Ninthoingamba Meetei, Lalrempuia Fanai et Rochharzela font partie des habitants qui ont fait preuve de maturité au-delà de leur âge et ont montré leur valeur.

« Nous sommes une équipe bien organisée, nous savons comment nous allons défendre et attaquer. Nous savons que nous devons mettre beaucoup d’énergie, de passion, de combat, de caractère et de discipline », a déclaré l’Espagnol.

« Nous avons défini les principes et la même identité, c’était clair pour nous dès le départ. Après cela, nous savons, nous savions ce que serait cette équipe et nous savions que notre identité serait la suivante. Et cela aide. »

Compte tenu du début impressionnant de son équipe, Nus espérera plus de la même chose au fil de la saison. Mais le joueur de 35 ans ne veut pas regarder trop loin. Tout ce qui compte pour lui et son équipe, c’est de se battre, un match à la fois.

« Notre objectif est de concourir tous les jours. C’est tout ce que je pense. Je ne sais pas ce que cela signifie, que ce soit les éliminatoires ou la première position. Pour moi, ce qui compte, c’est le prochain match. Maintenant, nous avons Chennaiyin FC et c’est tout dans mon esprit. Pour préparer l’équipe, pour s’assurer que tout le monde est prêt et possible pour affronter le prochain match », a-t-il plaisanté.

« J’espère que nous pourrons garder le même niveau de compétitivité dans le jeu. Aller avec l’idée d’obtenir les trois points, mais nous savons que ça va être si difficile. »