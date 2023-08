Gerard de Graaf, de l’Union européenne, a un important travail de réglementation dans l’industrie technologique américaine

Selon lui, à l’époque, l’industrie technologique pensait qu’Internet était « une technologie différente qui évolue très rapidement » et que « les décideurs politiques ne la comprennent pas et ne peuvent pas la réglementer ».

« Je pense qu’il y a eu une conversation que nous avions besoin d’avoir et qui n’a pas vraiment eu lieu », a déclaré de Graaf. Avec une pointe de sarcasme, de Graaf a déclaré que quelqu’un doté d’une « sagesse infinie » a décidé que l’UE devait se retirer de la région pendant le boom d’Internet, juste « au moment où la Silicon Valley décollait et ne cessait de se renforcer ».

De Graaf a passé une grande partie de son temps à rencontrer des dirigeants, des équipes politiques et des technologues des grandes entreprises technologiques pour discuter des réglementations, de l’impact de l’IA générative et de la concurrence. Bien que les réglementations soient appliquées par la CE à Bruxelles, le nouvel avant-poste a été un moyen utile de favoriser de meilleures relations entre le secteur technologique américain et l’UE, a déclaré de Graaf.

Arrivé en tant qu’envoyé, de Graaf a vu plus d’action que prévu. En mars, il y a eu l’implosion soudaine de l’emblématique banque de la Silicon Valley, la deuxième plus grande faillite bancaire de l’histoire des États-Unis. Dans le même temps, le service ChatGPT d’OpenAI, lancé à la fin de l’année dernière, déclenchait une course aux armements dans le domaine de l’IA générative, avec l’argent technologique affluant vers de nouveaux chatbots et les grands modèles de langage (LLM) qui les alimentent.

Dans le cadre de la compétence de de Graaf, des sociétés, dont Méta , Google , Pomme et Amazone Nous avons dû depuis avril nous préparer au DSA, qui s’inspire de la réglementation bancaire. Ils s’exposent à des amendes pouvant atteindre 6 % de leurs revenus annuels s’ils ne respectent pas la loi, qui a été introduite en 2020 par la CE (le bras exécutif de l’UE) pour réduire la propagation des contenus illégaux en ligne et assurer davantage de responsabilités.

Au moment de son arrivée, le métaverse l’emportait sur l’intelligence artificielle alors que tout le monde parlait, les géants de la technologie et les startups émergentes supprimaient des milliers d’emplois, et le Nasdaq se dirigeait vers sa pire année depuis la crise financière de 2008.

De Graaf, un vétéran de la Commission européenne depuis 30 ans, a été chargé de ressusciter le bureau de l’UE dans la Bay Area. Son titre est celui d’envoyé principal pour le numérique aux États-Unis et, depuis septembre, sa tâche principale consiste à aider l’industrie technologique à se préparer à une nouvelle législation appelée The Digital Services Act (DSA), qui entre en vigueur vendredi.

Le président-directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, arrive pour témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants sur « un examen de Facebook et son impact sur les secteurs des services financiers et du logement » dans l’immeuble de bureaux de Rayburn House à Washington, DC, le 23 octobre 2019.

De Graaf a déclaré qu’il constatait « un peu plus de respect et de compréhension pour la position de l’Union européenne, et je pense que cela s’est accéléré après l’IA générative ».

« Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, comme la manière dont ces entreprises modèrent le contenu », a déclaré de Graaf. « Et pas seulement leurs ressources, mais aussi la façon dont leurs décisions sont prises quant au contenu qui restera et quel contenu sera supprimé. »

La DSA n’exige pas que les entreprises technologiques maintiennent un certain nombre de travailleurs en confiance et en sécurité, a déclaré de Graaf, mais simplement qu’elles respectent la loi. Il a néanmoins déclaré qu’une plateforme de médias sociaux qu’il a refusé de nommer a donné une réponse « qui n’était pas entièrement rassurante » lorsqu’on lui a demandé comment elle envisageait de surveiller la désinformation en Pologne lors des prochaines élections d’octobre, car l’entreprise n’a qu’une seule personne dans la région. .

Les nouvelles règles exigent que les plateformes comptant au moins 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’UE fournissent des plans d’évaluation et d’atténuation des risques. Ils doivent également permettre à certains chercheurs d’avoir accès à leurs services pour inspection en cas de préjudice et offrir plus de transparence aux utilisateurs sur leurs systèmes de recommandation, permettant même aux utilisateurs de modifier leurs paramètres.

« Je pense que, de manière générale, nous avons constaté un engagement sérieux de la part des grandes entreprises, également en Europe et dans le monde, à se préparer et à se préparer elles-mêmes », a déclaré de Graaf.

« Je rencontre des gens très, très intéressants ici dans la Silicon Valley et à San Francisco », a-t-il déclaré. « Et il n’y a pas que les entreprises qui sont avant-gardistes en tant que personnes derrière elles, donc les conversations que vous avez ici avec les gens sont vraiment enrichissantes. »

De Graaf, un Néerlandais marié et père de deux enfants, a passé les trois dernières décennies à approfondir les questions réglementaires pour la CE. Il a auparavant travaillé sur la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques, une législation européenne axée sur la protection et les droits des consommateurs et sur le renforcement de la concurrence.

L’IA générative était un concept pratiquement étranger lorsque de Graaf est arrivé à San Francisco en septembre dernier. C’est désormais le seul sujet de conversation lors des conférences techniques et des cocktails.

L’essor et la propagation rapide de l’IA générative ont conduit un certain nombre de grandes entreprises technologiques et de dirigeants de premier plan à réclamer des réglementations, invoquant l’influence potentielle de cette technologie sur la société et l’économie. En juin, le Parlement européen a franchi une étape majeure dans l’adoption du L’EU AI Act, qui représenterait l’ensemble des réglementations de l’UE en matière d’IA. Il est encore loin d’être une loi.

De Graaf a souligné l’ironie de l’attitude de l’industrie. Les entreprises technologiques qui critiquent depuis des années l’UE pour ses réglementations trop agressives se demandent désormais : « Pourquoi cela vous prend-il autant de temps ? dit de Graaf.

« Nous espérons parvenir à un accord sur le texte d’ici la fin de cette année », a-t-il déclaré. « Et puis nous avons toujours ces périodes de transition pendant lesquelles l’industrie doit se préparer, et nous devons nous préparer. Cela peut durer deux ans ou un an et demi. »

L’évolution rapide du paysage de l’IA générative rend difficile pour l’UE de formuler rapidement des réglementations.

« Il y a six mois, je pense que notre plus grande préoccupation était de légiférer sur une poignée d’entreprises – les entreprises extrêmement puissantes et riches en ressources – qui vont dominer », a déclaré de Graaf.

Mais à mesure que des LLM plus puissants deviennent disponibles gratuitement, la technologie se répand, rendant la réglementation plus difficile car il ne s’agit pas seulement de traiter avec quelques grandes entreprises. De Graaf a rencontré des universités locales comme Stanford pour en savoir plus sur la transparence des LLM, sur la manière dont les chercheurs peuvent accéder à la technologie et sur le type de données que les entreprises pourraient fournir aux législateurs sur leurs logiciels.

Une proposition lancée en Europe concerne l’idée de modèles d’IA financés par des fonds publics, de sorte que le contrôle n’est pas entièrement entre les mains des grandes entreprises américaines.

« Ce sont des questions que se posent les décideurs politiques aux États-Unis et dans le monde entier », a déclaré de Graaf. « Nous n’avons pas de boule de cristal qui nous permettrait de prédire tout ce qui se passe. »

Même s’il existe des moyens d’élargir la manière dont les modèles d’IA sont développés, il n’y a guère de doute quant à la destination de l’argent destiné à la puissance de traitement. Nvidia qui vient de publier des bénéfices fulgurants pour le dernier trimestre et a vu la valeur de son action tripler cette année, est de loin le leader dans la fourniture du type de puces nécessaires pour alimenter les systèmes d’IA générative.

« Cette entreprise a une proposition de valeur unique », a déclaré de Graaf. « C’est unique, non pas en raison de l’échelle ou d’un effet de réseau, mais parce que leur technologie est si avancée qu’elle n’a pas de concurrence. »

Il a déclaré que son équipe rencontrait « assez régulièrement » Nvidia et son équipe politique et qu’ils avaient appris « comment le marché des semi-conducteurs évolue ».

« C’est une source d’information utile pour nous et, bien sûr, sur la direction que prend la technologie », a déclaré de Graaf. « Ils savent où de nombreuses industries intensifient leurs efforts et sont dans le coup ou vont évoluer plus rapidement que d’autres industries. »

