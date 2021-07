Gerard Butler est le dernier acteur à intenter une action en justice pour manque à gagner sur les films

Gerard Butler a déposé une plainte pour les bénéfices de « Olympus Has Fallen ».

Selon The Hollywood Reporter and Deadline, l’acteur écossais poursuit Nu Image, Millennium Films et Pablo Nuestro Productions, alléguant qu’il lui doit au moins 10 millions de dollars sur les bénéfices du thriller d’action de 2013 au sujet d’une attaque contre la Maison Blanche. Butler a joué Mike Banning, un agent des services secrets américains chargé de sauver le président (Aaron Eckart).

Dans le procès, qui a été déposé vendredi devant la Cour supérieure de Los Angeles, Butler affirme que les producteurs n’ont jamais eu l’intention de lui payer sa part des recettes brutes et des bénéfices. Il allègue également que la société a largement sous-estimé les ventes de billets nationaux et internationaux, et qu’un montant non déclaré de 8 millions de dollars est allé aux dirigeants de la société.

« Les producteurs se sont lancés dans un stratagème conçu pour déformer grossièrement les finances du film à Butler, afin que Butler croie qu’aucun de ces paiements n’était dû », indique le procès.

Scarlett Johansson:L’agent appelle la réponse de Disney au costume de « Black Widow » « une attaque directe contre son personnage »

« Olympus » a gagné 170,3 millions de dollars au box-office mondial. Il s’agit du premier des trois films » Fallen » mettant en vedette Butler, dont » London Has Fallen » en 2016 et » Angel Has Fallen » en 2019.

« Butler a travaillé avec (des producteurs) pour créer une franchise de films à grand succès », indique le procès. « Il exige sa juste part.

USA TODAY a contacté les représentants de Butler et Millennium pour commentaires.

La poursuite intervient juste un jour après que l’actrice Marvel Scarlett Johansson a déposé une plainte contre Disney, alléguant que son contrat avait été rompu lorsque « Black Widow » est sorti sur le service de streaming Disney + en même temps que ses débuts en salles. Elle a affirmé que son salaire était basé en grande partie sur les performances au box-office, qui se classent jusqu’à présent parmi les plus basses pour un film Marvel avec 320 319,5 millions de dollars en trois semaines.

Dans une déclaration à USA TODAY, un porte-parole de Disney a déclaré qu’il n’y avait « aucun mérite » au dossier et a qualifié la poursuite de « particulièrement triste et pénible dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ».

L’agent de Johansson, Bryan Lourd, a publié une réponse vendredi, affirmant que Disney « accusait sans vergogne et faussement Mme Johansson d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un qu’eux et moi savons qu’elle n’est pas ».

Contribution : Brian Truitt, Charles Trepany