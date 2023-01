Gerard Butler a “presque tué” Hilary Swank sur le plateau de “PS I Love You”: “Je l’ai ouverte”

Gerard Butler parle franchement d’une scène de film qui a mal tourné.

Dans un épisode récent de “The Drew Barrymore Show”, Butler a partagé qu’il avait “presque tué” Hilary Swank sur le tournage de “PS I Love You” en 2007.

L’acteur a expliqué qu’il travaillait sur une scène où il dansait “comme un con” en caleçon et bretelles. Le personnage de Gerard, Gerry Kennedy, devait être frappé au visage avec le porte-jarretelles, mais Swank a été victime de l’accessoire en métal, qui lui a “tranché” la tête.

“Il [got] coincé, il libère[d] et [flew] au-dessus de ma tête », a expliqué Gérard à propos de la pince à bretelles en crocodile. « Je l’ai ouverte. Tu pouvais même voir les dents [of the clip]. Elle a dû être transportée à l’hôpital.”

GERARD BUTLER A FROTÉ ACCIDENTELLEMENT DE L’ACIDE PHOSPHORIQUE SUR SON VISAGE EN FILMANT ‘AVION’, ESTIMÉ QU’IL ÉTAIT ‘BRÛLANT VIVANT’

L’acteur de 53 ans a déclaré que l’équipe de tournage avait “des façades en plastique pour se protéger” du clip de la bretelle, ajoutant que l’accessoire était “tellement dangereux”.

L’équipe a agi rapidement, Butler partageant le studio qui a été vidé “en trois secondes”.

“J’ai marqué Hilary Swank. J’ai failli lui arracher un œil et je me suis juste ridiculisé pendant deux jours”, a-t-il expliqué. Bien qu’il se sente très mal à cause de l’accident, il dit que Swank est une “super” personne avec qui travailler.

Ce n’est pas le premier accident que Butler a connu sur un plateau de cinéma.

L’acteur a récemment expliqué dans “Late Night with Seth Meyers” qu’il s’était accidentellement frotté de l’acide sur le visage pendant le tournage d’une scène pour son nouveau film d’action, “Plane”.

“Je devais l’être, je me frotte le visage. Soudain, c’est dans ma gorge, c’est dans ma bouche, c’est dans mon nez, c’est dans mes yeux, ça me brûle le visage, et je veux dire brûlant. Et il s’avère que ça est essentiellement de l’acide phosphorique », a déclaré Butler aux halètements du public.

Les pilotes de ligne qui consultaient sur le plateau de tournage criaient “Non !” et il y avait confusion sur la façon de traiter les brûlures, a-t-il dit à Meyers.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de rincer immédiatement la zone avec de l’eau.

“Donc, j’ai l’impression de brûler vif. C’était intense, et ça a brûlé pendant des heures, mais c’était génial pour la scène”, a ri Butler.