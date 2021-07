GERALDO Rivera est un journaliste qui a eu une certaine implication dans la politique américaine.

Geraldo a envisagé de se présenter au Sénat à quelques reprises au cours de sa carrière.

Geraldo Rivera de Fox News est un républicain Crédit : Getty

Geraldo Rivera est-il républicain ou démocrate ?

Rivera est un républicain.

En 2013, il a envisagé de se présenter en tant que républicain aux élections spéciales du Sénat américain de 2013 dans le New Jersey, pour occuper le siège de Frank Lautenberg au Sénat après sa mort, mais a finalement décidé de ne pas le faire.

Bien qu’il soit ami avec l’ancien président Donald Trump, Rivera a confirmé qu’en raison de « l’influence de son conjoint », il avait décidé de ne pas voter aux élections de 2016.

Les commentaires de Trump sur les Mexicains étaient une autre raison pour laquelle Rivera a décidé de ne pas voter pour le candidat, comme indiqué précédemment.

Rivera envisageait de se présenter aux élections du Sénat américain dans l’Ohio en 2022 pour remplacer le sénateur Rob Portman, mais a décidé de ne pas le faire.

Geraldo a animé Geraldo, un talk-show tabloïd de 1987 à 1998 Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Qui est Geraldo Rivera ?

Geraldo Rivera est né le 4 juillet 1943 à New York.

Geraldo a animé Geraldo, un talk-show tabloïd de 1987 à 1998.

Lorsque son spécial télévisé Le Mystère des caveaux d’Al Capone est sorti, Geraldo a fait beaucoup de publicité.

Rivera a également animé un magazine d’information, Geraldo at Large, participe occasionnellement à l’émission Geraldo Rivera Reporters et fait régulièrement des apparitions dans des programmes de Fox News comme The Five.

Rivera a fréquenté le State University of New York Maritime College de 1991 à 1963, où il était membre de l’équipe d’aviron, avant d’obtenir un diplôme en administration des affaires à l’Université de l’Arizona en 1965.

Il a été élevé « principalement juif » par ses parents, Lillian et Cruz « Allen » Rivera.

Lors d’une dispute sur The Five le 27 juillet 2021, Rivera a décrit les Américains qui refusent de se faire vacciner comme des « SOB arrogants et égoïstes ».

Quelle est la valeur nette de Geraldo Rivera ?

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Rivera est d’environ 20 millions de dollars.

Dans les années 70 et 80, Rivera a remporté des prix pour ses reportages de journalisme d’investigation sur la mort de John Lennon, la mort d’Elvis Presley et les patients maltraités.