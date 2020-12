Le correspondant de Fox News, Geraldo Rivera, a critiqué Donald Trump pour son comportement depuis sa perte de l’élection face au président élu Joe Biden.

Dans un tweet samedi soir, Rivera a écrit qu’il avait soutenu Trump pendant quatre ans alors que le président était « assailli par des creeps de gauche qui ont conjuré le canular russe de détruire sa présidence ».

«Malheureusement, il a perdu une élection âprement disputée. La merde arrive », continua-t-il. Mais depuis qu’il s’est comporté comme un garçon de fraternité autorisé.

Le commentateur conservateur, allié de longue date et ami du président sortant, est devenu de plus en plus critique à l’égard de Trump ces dernières semaines, dénonçant ses tentatives de saper l’intégrité de l’élection en lançant une série de contestations judiciaires et en refusant de concéder la course.

Plus tôt cette semaine, Rivera a fustigé Trump pour avoir laissé les Américains « à la dérive » en partant en vacances dans sa station balnéaire de Mar-A-Lago alors que la facture de secours de 900 milliards de dollars contre le coronavirus est dans les limbes.

«Il menace de veto. Il est parti en vacances de Noël. Que diable sommes-nous censés faire maintenant? Le président a dit que ce n’était pas bon. Qu’en est-il de la partie autorisation de la défense? Et payer les militaires? Rivera a déclaré mercredi sur Fox’s The Five.

«Nous avions besoin de leadership ici», a-t-il déclaré. «Plus important encore, il est le leader du monde libre. Donnez-nous quelques conseils.

Trump a demandé à plusieurs reprises que les chèques de relance soient portés à 2000 dollars au lieu des 600 dollars promis par le projet de loi actuel. Il a refusé de signer le projet de loi de secours dans la loi samedi soir, ce qui a vu 14 millions d’Américains perdre leurs allocations de chômage alors qu’un arrêt du gouvernement se profile maintenant.

Lors d’une apparition séparée sur Fox plus tôt ce mois-ci, Rivera a accusé Trump d’endommager le « tissu de notre démocratie » en continuant de nier les résultats de l’élection, même après que le vote du collège électoral ait confirmé la victoire de Biden. Au lieu de cela, Trump a lancé une série de poursuites judiciaires, la grande majorité d’entre elles ayant depuis été rejetées.

«C’est fini», a déclaré Rivera lors de l’émission du 14 décembre. «Je veux que le président, mon ami, l’actuel président, le 45e président, comprenne que c’est fini.

«Le collège électoral a voté. Plus nous traînons longtemps, plus nous endommageons le tissu de notre démocratie ».

L’expert, qui a déjà suggéré de nommer le vaccin COVID-19 après Trump, a averti qu’il pensait que le refus du président de concéder à Biden endommageait son héritage.

Il a exhorté Trump à quitter la Maison Blanche avec « grâce et dignité ».

Depuis la conclusion des élections de 2020, Rivera – un ancien candidat de Celebrity Apprentice – a également repoussé un certain nombre de théories du complot qui ont été colportées par Trump et ses partisans.

À l’occasion, il a même repoussé ses collègues de Fox qui ont donné du crédit aux théories, leur disant qu’ils donnent de « faux espoirs » aux partisans de Trump.

Dans un autre tweet samedi soir, Rivera a également pris pour cible l’avocat conservateur et défenseur de Trump Sidney Powell.

En réponse à un tweet selon lequel Powell « brûlera l’État profond sur le bûcher » avec des preuves de fraude électorale généralisée, Rivera l’a qualifiée de « pathétique ».

«Sidney Powell est un avocat pathétique qui, entre autres, s’efforce de détruire l’héritage de Donald Trump», a-t-il déclaré.

Powell a répandu des allégations non fondées sur l’élection, y compris des allégations selon lesquelles les systèmes de vote du Dominion avaient été conçus pour « retourner » les votes de Trump à Biden.

Aucune des contestations judiciaires de Powell n’a tenu bon devant le tribunal, les juges ayant rejeté ses affaires pour manque de preuves ou de qualité pour agir.

À moins d’un mois avant qu’il quitte ses fonctions, Trump a critiqué samedi la Cour suprême pour avoir refusé d’intervenir.

«La Cour suprême des États-Unis a été totalement incompétente et faible face à la fraude électorale massive qui a eu lieu lors de l’élection présidentielle de 2020», a-t-il tweeté. «Nous avons la PREUVE absolue, mais ils ne veulent pas la voir – Pas de« debout », disent-ils. Si nous avons des élections corrompues, nous n’avons pas de pays!

Au cours de ses quatre années en fonction, Trump a nommé avec succès trois juges à la Cour suprême: le juge Neil Gorsuch en 2017, le juge Brett Kavanaugh en 2018 et, plus récemment, la juge Amy Coney Barrett en 2020.

Il s’est déjà plaint de son manque de qualité pour intenter les poursuites souhaitées – le concept juridique de savoir si une personne a la capacité juridique d’intenter une action en justice particulière devant un tribunal particulier.

La campagne Trump n’a remporté aucun succès sur au moins 40 contestations judiciaires lancées depuis les élections.