Gerald Washington, pionnier de l’industrie du meuble, est décédé à l’âge de 85 ans

PONTOTOC – Gerald Washington, originaire de Pontotoc et devenu une icône de l’industrie du meuble, est décédé dimanche à l’âge de 85 ans.

Les visites auront lieu aujourd’hui de 17h à 20h à l’église Judah à Pontotoc, ainsi que de midi à 14h mardi, suivies du service.

Vénéré par beaucoup, Washington s’est forgé une réputation de fabricant de meubles rembourrés à bas prix, vendus à des prix promotionnels. Ses méthodes de fabrication ont donné naissance à de nombreuses autres entreprises qui ont tenté de reproduire son succès. Elles le font encore aujourd’hui.

« Il était unique en son genre et avait une vision très claire. Il était très intuitif », a déclaré Jim Sneed, fondateur et PDG d’Affordable Furniture. Sneed a travaillé pour et aux côtés de Washington dans les années 1980 et au-delà. « Il était mon patron, mon mentor et mon ami. Il m’a appris tout ce que je sais sur le secteur du meuble. »

Washington a connu une ascension sociale fulgurante. Officiellement, il n’a reçu qu’une éducation de niveau CM2, mais il a toujours eu le sens des affaires.

Il a commencé à fabriquer des cadres de meubles rembourrés à la fin des années 1970 et a transformé un investissement de 400 $ en une entreprise de meubles de plusieurs millions de dollars : Washington Furniture. L’entreprise employait près de 1 000 personnes dans six usines du comté de Pontotoc lorsqu’elle a été vendue à des investisseurs.

Washington a dirigé l’entreprise jusqu’en 1997 avant de la vendre pour fonder American Furniture Manufacturing un an plus tard. En 2001, il a vendu la majorité d’American à une société de capital-investissement pour 36 $, mais a conservé une part de 20 % et est resté au conseil d’administration de l’entreprise en tant que président et directeur exécutif. En 2004, Washington a vendu sa participation restante dans American pour 10 millions de dollars à deux sociétés de capital-investissement. En 2009, il a ouvert une autre entreprise de meubles : Washington Furniture Sales à Pontotoc. Il a ensuite vendu l’entreprise et ses petits-fils sont désormais propriétaires de Washington Brothers Furniture.

Sneed était directeur des ventes pour Washington chez American, mais il avait d’abord connu sa famille au début des années 1970.

« J’étais concessionnaire Ford quand il travaillait dans le secteur de l’ameublement », a déclaré Sneed. « J’ai connu son père. Je lui ai vendu une LTD, puis j’ai rencontré sa femme Ruby et je lui ai vendu une Grenada argentée. J’ai vendu à Gerald son premier camion de livraison, un camion de 2 tonnes qu’il a conservé jusqu’à aujourd’hui. »

Sneed a déclaré que Washington avait touché la vie de nombreuses personnes d’une manière que la plupart des gens ignoraient. Il n’était pas du genre à rechercher l’attention, et il est resté humble tout au long de sa longue vie. Et même si Washington a gardé cette partie de sa vie privée, son modèle de fabrication de meubles a été copié par d’autres.

La propre entreprise de Sneed, Affordable Furniture Manufacturing, est construite sur les principes qu’il a appris à Washington.

« J’ai eu suffisamment de bon sens pour ne rien changer », a déclaré Sneed. « Il m’a donné sa formule de tarification, sa formule de fabrication, et je l’applique encore aujourd’hui. Je ne suis pas la personne la plus intelligente du monde, mais j’ai eu suffisamment de bon sens pour le faire. »

VM Cleveland, propriétaire et président du Tupelo Furniture Market, a travaillé avec Washington au fil des ans. Il disposait d’espaces d’exposition pour toutes les entreprises de Washington présentes sur le marché.

« Il était l’une des icônes de l’industrie », a déclaré Cleveland. « Dans les années 80, les meubles fabriqués étaient d’un meilleur rapport qualité-prix que ceux fabriqués à l’étranger. Et il le faisait à l’ancienne. Il investissait son propre argent, payait les matières premières et construisait les meubles. À la fin, il en était propriétaire sans tous les frais généraux. »

Cleveland a déclaré qu’il admirait la façon dont Washington gardait tous les aspects de ses activités en interne.

« Il dirigeait les ventes, l’usine et sa femme tenait la comptabilité », a-t-il déclaré. « Il est devenu un énorme fabricant, une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il était vraiment spécial. Et il était toujours si terre-à-terre et humble. Il va nous manquer. »