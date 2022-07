Gerald Shargel, avocat de la défense pénale pour la mafia, décède à 77 ans

“Jerry pouvait émouvoir un jury émotionnellement et avait également une maîtrise totale de la loi”, a déclaré Judd Burstein, qui a été brièvement son partenaire juridique. “C’était une combinaison extraordinaire. Et son style était unique en raison de sa capacité à parler aux jurys avec une passion éloquente qui leur donnait envie de le croire.

“Il n’a jamais eu honte de représenter tous ces gangsters parce qu’un avocat pénaliste représente des criminels”, a déclaré M. Burstein.

M. Shargel a fait valoir qu’il n’était pas plus agressif dans la défense de ses clients que le gouvernement ne l’était dans ses poursuites.

Se référant à l’affaire d’extorsion et de vol contre John Gotti Jr., un fils du chef de la mafia réputé, il a déclaré: “La campagne du gouvernement me rappelle quelque chose que Gregory Scarpa” – un membre décédé de la famille criminelle de Colombo – “a été entendu une fois à dire », a-t-il déclaré au New York Times en 1999. « Après avoir tué une personne en particulier, on l’a entendu dire qu’il détestait tellement ce type qu’il voulait le déterrer et le tuer à nouveau. Le gouvernement déteste tellement John Gotti, le père, qu’il le juge à nouveau, par l’intermédiaire de son fils.

“Les clients m’engagent”, a-t-il déclaré au New Yorker dans un profil de 1994, “parce que je ferai tout ce que la loi autorisera, sans me soucier de l’apparence que cela va me donner.”

Gerald Lawrence Shargel est né le 5 octobre 1944 au Nouveau-Brunswick, NJ. Son père, Leo, possédait un magasin de peinture et de papier peint. Sa mère, Lillian (Edenzon) Shargel, était secrétaire au département de mathématiques de l’Université Rutgers.