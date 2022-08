Gerald Nagler, militant des droits de l’homme depuis la guerre froide, décède à 92 ans

Gerald Nagler, un éminent militant des droits de l’homme qui a fait des incursions risquées dans la guerre froide en Union soviétique et en Europe de l’Est pour apporter son soutien aux dissidents, dont le lauréat du prix Nobel Andrei Sakharov et le futur président tchèque Vaclav Havel, est décédé le 23 juillet à son domicile de Stockholm. Il avait 92 ans. Sa mort a été annoncée par les défenseurs des droits civils basés à Stockholm, le successeur du Comité suédois d’Helsinki pour les droits de l’homme, que M. Nagler a fondé en 1982. Aucune cause de décès n’a été donnée.

L’influence de M. Nagler sur les efforts et les priorités internationales en matière de droits de l’homme s’est étendue sur plus de quatre décennies, allant de la documentation des luttes des groupes d’opposition à l’époque du rideau de fer à la lutte contre l’antisémitisme au milieu d’une montée des forces politiques nativistes et d’extrême droite ces dernières années.

Pendant les guerres des Balkans dans les années 1990, lorsque la Yougoslavie s’est scindée, M. Nagler a travaillé pour aider les groupes de la société civile et les médias indépendants à travers les clivages ethniques et religieux, y compris le La radio B92 basée à Belgrade, qui a contesté la propagande diffusée par le dirigeant yougoslave Slobodan Milosevic et ses alliés serbes ciblant les musulmans bosniaques et d’autres.

M. Nagler a déclaré qu’il restait “très optimiste” alors même que l’opposition politique et la liberté d’expression étaient gravement menacées dans des endroits comme la Russie de Vladimir Poutine et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Ce qui a encouragé lui, a-t-il dit, était le tollé international : « Les droits de l’homme aujourd’hui sont à l’ordre du jour de tout le monde.

L’entrée de M. Nagler dans l’activisme des droits a commencé par une demande inattendue en 1977. Morton Narrowe, un rabbin né aux États-Unis et chef de la communauté juive de Stockholm, a suggéré à son ami de demander un visa pour rendre visite aux juifs soviétiques cherchant à atteindre l’Occident et connus sous le nom de refuseniks. .

Narrowe pensait que M. Nagler était la personne idéale pour un voyage d’étude et pour ouvrir des canaux avec la communauté juive de Moscou. Il n’avait aucune expérience de la politique internationale ou des campagnes de défense des droits de l’homme et travaillait dans l’entreprise familiale d’équipement optique. Le rabbin a deviné que M. Nagler n’attirerait pas beaucoup l’attention du KGB et des autres gardiens soviétiques.

« Je ne pensais pas que c’était une bonne idée, parce que je ne parle pas russe, je ne parle pas hébreu, je comprends à peine le yiddish. Alors j’ai dit: “Ce n’est pas mon truc” », se souvient M. Nagler dans une interview en 2002. “Mais [Narrowe] dit, ‘Je pense que vous devriez aller voir.’ ”

Pendant le voyage, M. Nagler a pu éviter tout contact majeur avec les autorités tout en rencontrant des militants, dont Sakharov, lauréat du prix Nobel de la paix en 1975, et sa femme, Yelena Bonner. M. Nagler restera parmi les contacts les plus proches de Sakharov en Occident.

“Vous en apprenez tellement sur le courage, l’éthique et la morale”, a-t-il déclaré plus tard.

Comment Andrei Sakharov reste une force dans la Russie de Poutine

En 1982, M. Nagler a quitté le monde des affaires pour créer le Comité suédois d’Helsinki. Tout a commencé comme une idée autour d’une table de cuisine avec sa femme, Monica Nagler Wittgenstein, journaliste suédoise et spécialiste de la littérature allemande. Le nom du groupe fait référence à l’Acte final d’Helsinki, un accord de 1975 signé par 35 nations, dont les États-Unis et l’Union soviétique, qui énonce de grands principes sur des questions telles que la liberté de la presse, la coopération scientifique et les droits de l’homme.

“Nous n’avions pas de budget, nous n’avions pas de personnel, nous n’avions pas de bureau”, a déclaré M. Nagler dans une vidéo de 2020 produite par Civil Rights Defenders. “Mais nous avions une mission.”

Hans Gerald Nagler est né le 10 décembre 1929 à Vienne, fils d’un commerçant juif qui a déménagé la famille à Stockholm en 1931 au milieu d’un antisémitisme croissant pendant l’entre-deux-guerres.

M. Nagler a souvent rappelé l’aide apportée par sa famille aux personnes fuyant l’Allemagne nazie et les zones occupées par les nazis pendant la guerre et offrant plus tard un refuge aux survivants des camps de concentration atteignant la Suède après 1945.

“Bien sûr, cela joue un rôle que je sois juif”, a-t-il déclaré en 2002 sur sa place parmi les militants des droits de l’homme, “parce que si quelque chose tourne mal quelque part, les Juifs seront probablement les premiers [in] ligne pour payer le prix.

Dans les années 1980, M. Nagler a noué des liens avec le mouvement Solidarité de Lech Walesa en Pologne et avec Havel et le mouvement des droits de la Charte 77 dans ce qui était puis la Tchécoslovaquie. Lors d’une visite avec Havel dans sa datcha d’été à l’extérieur de Prague, M. Nagler a supposé que les chambres étaient mises sur écoute par la police secrète et leur a suggéré de se promener pour plus d’intimité.

Havel a dit que cela n’avait pas d’importance. Il a indiqué un petit chalet à proximité, se souvient M. Nagler. C’était une «station d’écoute» qui surveillait en permanence chaque mouvement du dramaturge, qui deviendra le dernier président de la Tchécoslovaquie en 1989 lorsque les groupes anticommunistes prendront le relais. Havel a démissionné en 1992 juste avant que le pays ne se brise en deux ; il est ensuite revenu en tant que président de la nouvelle République tchèque de 1993 à 2003.

Lors d’un autre voyage à Prague au début des années 1980, M. Nagler avait prévu de participer à une rencontre avec des écrivains, des universitaires et d’autres personnes considérées par le gouvernement comme des ennemis. La veille du rassemblement, M. Nagler a reçu une note indiquant que l’hôtel hôte “a soudainement dû réparer toutes ses fenêtres ou quelque chose comme ça”, a déclaré sa collègue de longue date Benedicte Berner, ancienne présidente de Civil Rights Defenders et collègue de longue date de M. Nagler. , lors d’un entretien téléphonique.

Le groupe a fini par se faufiler dans un petit appartement.

“Il y avait probablement 30 ou 40 personnes dans un petit endroit”, a déclaré Berner. « Cela en dit long sur [Mr. Nagler]. Il a fait face à de nombreux obstacles mais a toujours trouvé un moyen.

Jusqu’en 1992, M. Nagler a également dirigé la Fédération internationale d’Helsinki pour les droits de l’homme, une organisation faîtière regroupant plus de 40 groupes de défense des droits dans le monde. En 2009, le Comité suédois d’Helsinki a changé son nom en Défenseurs des droits civils.

Les survivants incluent sa femme de 65 ans, qui est une petite-nièce du philosophe Ludwig Wittgenstein ; et trois enfants, Pamela et Camilla, toutes deux de Stockholm, et Nicholas de New York.

M. Nagler aimait citer l’écrivain israélien Amos Oz et son “attitude de cuillère à café”.