Gérald Darmanin soutient Michel Barnier mais veut «exiger aux Français de travailler davantage»

L’ancien ministre de l’Intérieur, devenu député du Nord, propose de réformer l’assurance chômage et souhaite allonger le temps de travail, notamment en supprimant un jour férié.

Le 3 octobre dernier, Gérald Darmanin jugeait la proposition de budget pour 2025 de Michel Barnier «inacceptable» . L’ancien ministre de l’Intérieur fustigeait, depuis le plateau de franceinfo, les augmentations d’impôts décidées par le premier ministre mais aussi l’absence de réformes structurelles.

Dix jours plus tard, le nouveau député Ensemble pour la République (EPR), invité du 20H de France 2, a réitéré ses critiques, tout en apportant son soutien à Michel Barnier. «Je veux qu’il réussisse parce que s’il ne réussit pas, c’est tous les Français, toute la France, notamment les catégories les plus populaires et les classes moyennes qui vont le payer»at-il déclaré dimanche soir, trois jours après la présentation du budget en Conseil des ministres. L’ex-ministre des Comptes publics continue néanmoins d’estimer qu’«il y a beaucoup trop d’impôts et notamment qui touchent le travail, qui touchent les entreprises, qui touchent les travailleurs».

L’élu du Nord, qui «prend l’engagement de ne jamais défendre une augmentation de dépenses», affirmer partager «le même objectif que Michel Barnier», c’est-à-dire, « Réduire notre déficit, réduire notre dette ». Pour y parvenir, il propose donc «de faire davantage de réformes»plutôt que « avantage d’impôts ». Gérald Darmanin a ainsi défendu la reprise de la réforme de l’assurance chômage, suspendue par le gouvernement au lendemain du premier tour des élections législatives. Avant de proposer de «demander aux Français de travailler davantage»notamment «en supprimant un jour férié supplémentaire». «Travailler davantage, ce n’est pas facile et on ne gagne pas des points dans les sondages mais il faut dire la vérité aux Français»s’est-il justifié.

Au pouvoir depuis sept ans, la macronie est régulièrement mise en cause dans le dérapage des finances publiques. Une responsabilité endossée par Gérald Darmanin, membre du gouvernement depuis 2017 jusqu’à l’arrivée de Michel Barnier à Matignon. «Quand on a fait sept ans au gouvernement, (…) évidemment qu’on est en partie responsable de la situation», at-il admis. L’ex-ministre des Comptes publics a néanmoins tenu à rappeler que, pendant son passage à Bercy entre 2017 et 2020, «le déficit a baissé, la dette publique était stabilisée, les impôts ont baissé, et on a fait des réformes».