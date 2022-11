Georgio’s Pizza fait don des recettes de la célébration du 20e anniversaire – Shaw Local

Georgio’s Pizza of Crystal Lake a célébré son 20e anniversaire en recueillant 15 000 $ à répartir entre l’Association du centre-ville de Crystal Lake et Crystal Lake Food Pantry.

Le propriétaire Brian Coli a ouvert le Georgio’s Chicago Pizzeria & Pub en 2022 pour partager sa passion pour les pizzas authentiques de style Chicago. Selon un communiqué de presse, sa passion a commencé lorsqu’il avait cinq ans, lorsque son père l’amenait à la pizzeria d’un ami et lui permettait de jouer avec la pâte et de faire sa propre pizza.

Georgio’s Chicago Pizzeria & Pub a deux emplacements, 75 E. Woodstock St. à Crystal Lake et dans l’Arboretum de South Barrington au 100 W. Higgins Road, et cherche à s’étendre à un troisième emplacement, indique le communiqué.

Coli a choisi de faire un don à la Downtown Crystal Lake Association et à Crystal Lake Food Pantry car ce sont «deux organisations locales qui nous tiennent à cœur», a-t-il déclaré dans le communiqué.

Georgio’s Pizza of Crystal Lake a célébré son 20e anniversaire en recueillant 15 000 $ à répartir entre la Downtown Crystal Lake Association et Crystal Lake Food Pantry lors de sa fête d’anniversaire le 7 novembre 2022 à son emplacement du 75 E. Woodstock St.. (Fourni par Dobbe Marketing & PR)

« La Downtown Crystal Lake Association parce qu’elle fait tant pour aider les petites entreprises de Crystal Lake et faire de notre centre-ville un endroit spécial à visiter, et la Crystal Lake Food Pantry parce que personne ne devrait avoir faim, et nous sommes passionnés par l’alimentation de notre communauté. et contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire », a-t-il poursuivi.

Lynn Reckamp, ​​directrice exécutive de Downtown Crystal Lake Main Street, a déclaré qu’elle et son conseil d’administration ont discuté de l’utilisation d’une partie des fonds pour mettre à jour la maison historique offerte à l’organisation par la Fondation Lucille Raue. Plus de 100 ans, le bâtiment a besoin d’être rénové.

Le directeur exécutif de Crystal Lake Food Pantry, Jeff Pal, a déclaré que l’organisation à but non lucratif avait un partenariat de longue date avec Georgio’s.

“Ils ont fait don de pizzas surgelées au Food Pantry pendant de nombreuses années et ont été très généreux”, a déclaré Pal dans le communiqué. « Ce don de 7 500 $ à cette période de l’année est apprécié et valorisé. Nous pouvons aider de nombreuses personnes confrontées à l’insécurité alimentaire.

Pour plus d’informations sur Georgio’s Chicago Pizzeria & Pub, rendez-vous sur georgiospizza.com ou trouvez-le sur Facebook ou Instagram.