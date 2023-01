Georgio’s Pizza de Crystal Lake célèbre son 20e anniversaire – Shaw Local

Georgio’s Pizza of Crystal Lake est un incontournable de la communauté depuis deux décennies. Le propriétaire Brian Coli a ouvert le Chicago Pizzeria & Pub Georgio en 2002, transformant sa passion de toujours pour la pizza en un restaurant local bien-aimé. Cette année, Georgio’s célèbre son 20e anniversaire avec une collecte de fonds pour redonner à la communauté qui l’a soutenu pendant toutes ces années.

Pour célébrer son 20e anniversaire, Georgio’s Pizza of Crystal Lake a organisé un événement de collecte de fonds dont les bénéfices ont été répartis entre la Downtown Crystal Lake Association et le Crystal Lake Food Pantry. La collecte de fonds a été réalisée grâce aux dons des clients et des membres du personnel et à des événements spéciaux. Au total, la célébration a permis d’amasser 15 000 $ pour les deux organisations.

La Downtown Crystal Lake Association recevra 50 % des fonds recueillis, tandis que les 50 % restants seront remis à Crystal Lake Food Pantry, deux organisations importantes au cœur de Coli. L’argent de la Downtown Crystal Lake Association aidera à financer la revitalisation de la maison historique offerte par la Fondation Lucille Raue. Alors que les fonds versés au garde-manger serviront à soutenir leur mission de fournir une aide alimentaire aux familles locales dans le besoin.

La célébration du 20e anniversaire de Georgio’s Pizza de Crystal Lake a été un succès incroyable qui a eu un impact considérable sur les deux organisations. C’était une excellente occasion pour le restaurant de montrer son appréciation à tous les clients qui l’ont soutenu au cours des deux dernières décennies et de redonner aux personnes dans le besoin de la communauté.

L’événement de collecte de fonds a vraiment été organisé comme un exemple de la façon dont les organismes sans but lucratif, les entreprises et les organisations peuvent s’unir pour soutenir leur communauté. Georgio’s Pizza of Crystal Lake a hâte de poursuivre cet exemple et de célébrer d’autres anniversaires.

