Georgino Wijnaldum quitte le PSG pour un prêt à la Roma un an seulement après avoir rejoint Liverpool

Georginio Wijnaldum quitte le PSG juste un an après avoir rejoint Liverpool. Fabio Rossi/AS Rome via Getty Images

L’AS Roma a signé le prêt du milieu de terrain néerlandais du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum avec une option d’achat à la fin de la saison, a annoncé vendredi le club de Serie A.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool quitte le PSG, champion de France, après avoir marqué trois buts en 38 apparitions après avoir signé un contrat de trois ans en 2021.

“C’est un très bon sentiment d’être un joueur de la Roma”, a déclaré Wijnaldum, 31 ans, dans un communiqué. “Tous ceux à qui j’ai parlé m’ont donné d’excellents commentaires sur le club et ses fans.

“Le club a clairement indiqué à quel point il me voulait dans les efforts qu’il a déployés pour conclure l’accord, ce qui donne toujours beaucoup de confiance et de conviction à un joueur.

“L’accueil des supporters, sur les réseaux sociaux et ailleurs, a également été fantastique. Je promets de me donner à 100% et d’aider l’équipe à atteindre tous nos objectifs cette saison.”

Wijnaldum suit Paulo Dybala, Nemanja Matic, Zeki Celik et Mile Svilar en rejoignant la Roma à la fin de la saison.

Il portera le maillot numéro 25 des Giallorossi.

La Roma a terminé sixième de la Serie A la saison dernière et a remporté la Ligue de conférence Europa sous la direction de Jose Mourinho. Ils lancent la nouvelle campagne avec un voyage à Salernitana le 14 août.