Georginio Wijnaldum signe un accord de prêt avec la Roma

Le milieu de terrain international néerlandais Georginio Wijnaldum a signé vendredi un contrat de prêt d’un an avec la Roma après une saison instable au Paris Saint-Germain, champion de France.

Le joueur de 31 ans a rejoint le PSG après cinq saisons avec Liverpool mais a eu du mal à avoir un impact dans la capitale française.

Il n’a disputé que 18 titularisations en Ligue 1 et trois en Ligue des champions.

“C’est une très bonne sensation d’être un joueur de la Roma”, a déclaré la star néerlandaise.

“Tous ceux à qui j’ai parlé m’ont donné d’excellents commentaires sur le club et ses fans. Le club a clairement indiqué à quel point il me voulait dans les efforts qu’il a déployés pour conclure l’accord, ce qui donne toujours beaucoup de confiance et de conviction à un joueur.

“Je promets de me donner à 100% et d’aider l’équipe à atteindre tous nos objectifs cette saison.”

Wijnaldum rejoint les nouvelles recrues Nemanja Matic et Paulo Dybala dans l’équipe de Jose Mourinho.

La Roma a terminé sixième de Serie A la saison dernière. La nouvelle campagne commence le 13 août.

