Georginio Wijnaldum réalise un doublé alors que les Pays-Bas battent la Macédoine du Nord 3-0

Georginio Wijnaldum a marqué deux fois alors que les Pays-Bas ont terminé une phase de groupes parfaite à l’Euro 2020 en battant confortablement la Macédoine du Nord 3-0 à Amsterdam lundi.

Le capitaine néerlandais, qui a signé pour le Paris Saint-Germain depuis Liverpool juste avant le début du tournoi, a marqué deux fois en seconde période à la Johan Cruyff Arena après que Memphis Depay les ait placés devant.

UEFA EURO 2020 : COUVERTURE COMPLÈTE | Tableau des points | Horaire | Résultats

Depay, qui vient de sceller son propre transfert à Barcelone, pourrait réclamer des passes décisives pour les deux buts de Wijnaldum alors que l’équipe de Frank de Boer a marqué neuf points sur neuf dans le groupe C.

Ils s’étaient déjà qualifiés pour les 16 derniers en tant que vainqueurs de groupe après avoir battu l’Ukraine et l’Autriche devant leurs propres supporters au domicile de l’Ajax. Les champions d’Europe 1988 savaient donc qu’ils se dirigeaient vers un match à élimination directe à Budapest le week-end prochain.

La Macédoine du Nord, quant à elle, était déjà absente après avoir perdu ses deux premiers matchs lors de sa première apparition dans un tournoi majeur.

Ils partent sans point, mais ils n’oublieront jamais cette campagne et ce match restera dans les mémoires comme le dernier de la carrière internationale de l’attaquant vétéran de 37 ans Goran Pandev après deux décennies.

Il a reçu un maillot néerlandais avec le numéro 122 – le nombre de sélections qu’il a remportées – avant le coup d’envoi, et a reçu une haie d’honneur de ses coéquipiers ainsi qu’une ovation des supporters locaux lors de son remplacement à mi-parcours. la seconde moitié.

Mais les Nord-Macédoniens n’ont pas pu signer sur un haut, avec Pandev préparant Aleksandar Trajkovski pour un tir sur le poteau alors que le match était encore vierge.

Ils ont également eu deux buts refusés pour hors-jeu et ont estimé que le premier match des Pays-Bas à la 24e minute n’aurait pas dû tenir.

Pandev a senti qu’il avait été victime d’une faute de Daley Blind au bord de la surface néerlandaise, mais l’arbitre roumain a laissé le jeu se poursuivre et l’équipe locale a fait un bond en avant.

Depay a échangé des passes avec Donyell Malen avant de terminer et le but a été maintenu à la suite d’un contrôle VAR.

Envoi détendu

L’attaquant du PSV Eindhoven Malen et le prodige du milieu de terrain de l’Ajax Ryan Gravenberch ont remplacé Wout Weghorst et Marten de Roon comme les deux seuls changements apportés à la formation néerlandaise par De Boer.

Il est resté fidèle à sa formation 3-5-2 très critiquée – avant de la peaufiner en seconde période – mais était réticent à laisser reposer trop de joueurs six jours après cela jusqu’à leur prochain match.

Vêtus de leur kit de changement noir, les Pays-Bas avaient le soutien de VIP sous la forme du Premier ministre Mark Rutte, qui a regardé le match aux côtés de son homologue nord-macédonien Zoran Zaev.

Et, malgré le froid et l’humidité, la soirée a eu des airs d’adieu décontractée pour les Néerlandais, qui ne joueront plus de matchs à Amsterdam — la victoire en huitièmes de finale les mènera en quart de finale à lointaine Bakou.

Après le premier match de Depay, Denzel Dumfries a failli porter le score à 2-0 avant de s’enfuir avec le match au début de la seconde mi-temps.

Matthijs de Ligt a vu une tête dégagée de la ligne avant que Depay n’égalise pour Wijnaldum pour porter le score à 2-0 six minutes après le début de la deuxième période.

Un autre geste délicieux a apporté le troisième but juste avant l’heure de jeu lorsque la passe de Malen a trouvé Depay dont le tir a été sauvé par Stole Dimitrievski seulement pour que Wijnaldum convertisse le suivi pour son troisième du tournoi.

Weghorst a ensuite frappé la barre quelques instants après sa sortie du banc et les Pays-Bas ont l’air en bonne forme, même si des tests plus difficiles les attendent.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici