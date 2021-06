Georginio Wijnaldum: le capitaine des Pays-Bas est prêt à diriger les joueurs en cas d’abus racistes lors du match de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Le capitaine néerlandais Georginio Wijnaldum a appelé l’UEFA à prendre des mesures plus énergiques contre le racisme et a déclaré que les joueurs victimes d’abus ne devraient pas avoir à décider de quitter le terrain en signe de protestation.

Wijnaldum a déclaré qu’il avait longuement réfléchi à l’idée de quitter le terrain s’il était victime de racisme lorsque les Pays-Bas affronteront la République tchèque lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 dimanche à Budapest.

L’UEFA enquête actuellement sur des allégations de comportement raciste et homophobe de supporters à la suite d’incidents survenus lors des deux premiers matches du Groupe F de la Hongrie à la Puskas Arena.

« J’y ai réfléchi très attentivement », a déclaré Wijnaldum, qui portera un brassard portant les mots « One Love » et un motif arc-en-ciel dans un stand pour la diversité à Budapest.

« J’avais déjà indiqué que je partirais, mais c’était plus facile à dire à l’époque car je n’avais jamais vraiment rencontré ce problème.

« Après cela, j’ai commencé à y réfléchir très fort. Gini, vous jouerez en Hongrie plus tard dans le tournoi, que ferez-vous si cela se produit? Et si vous jouez contre une équipe plus faible et que ces fans le savent et vous contrarie pour vous faire quitter le terrain pour que vous perdiez le match ? »

Image:

Wijnaldum a marqué trois buts alors que les Pays-Bas ont remporté les trois matches de groupe



Wijnaldum a déclaré que la responsabilité de l’action incombait aux officiels de match et à l’UEFA.

« Je pense que je vais aller voir l’arbitre mais, pour être honnête, je ne sais pas quelle sera ma réaction dans le feu de l’action », a-t-il déclaré.

« Je ne l’ai jamais vécu moi-même et j’espère ne jamais le faire. Mais si cela se produit, l’UEFA doit agir. Ils doivent se rendre compte que s’ils ne le font pas, ils font peser une grande responsabilité sur les joueurs.

« L’UEFA doit protéger les joueurs. Cela ne devrait pas être la responsabilité des joueurs.

« Certains joueurs sont partis dans le passé, mais si vous leur demandez s’ils se sont sentis soutenus, je pense qu’ils diront qu’ils ne l’ont pas été.

« Si l’arbitre, ou peut-être les adversaires, interviennent, alors le signal est plus fort. C’est ce que je pense en ce moment, mais je n’exclus pas de quitter le terrain si quelque chose comme ça se produit dimanche. »