Georginio Wijnaldum du PSG s’apprête à retrouver Jordan Henderson à Al Ettifaq

Le gang se remet effectivement ensemble à Damaam, puisque l’ancien milieu de terrain de Liverpool et nouveau patron d’Al Ettifaq, Steven Gerrard, a signé Georginio Wijnaldum du PSG du côté saoudien, le réunissant également avec son ancien coéquipier de Liverpool Jordan Henderson.

Gini Wijnaldum vient de signer en tant que nouveau joueur d’Al Ettifaq du Paris Saint-Germain, les tests médicaux sont également terminés. Contrat de trois ans, package de 10 millions d’euros au PSG pour un transfert permanent. Gerrard voulait Gini qui jouera aux côtés de Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 septembre 2023

L’international néerlandais a passé la saison dernière en prêt à la Roma, mais n’a joué que 23 fois toutes compétitions confondues au cours d’une campagne marquée par les blessures, qui a vu son rôle diminuer.

Et pas seulement cela, Wijnaldum a du mal à trouver les faveurs du nouveau patron du PSG, Luis Enrique, qui a exclu le Néerlandais de tous les matches de l’équipe jusqu’à présent cette saison.

Ce transfert particulier pourrait également être rendu possible grâce à la réglementation qui permet à la Ligue saoudienne de maintenir sa fenêtre de transfert ouverte pendant deux semaines supplémentaires.

Wijnaldum envisage de s’éloigner depuis un certain temps, cherchant des minutes de départ cohérentes et une chance de se réinventer.

Initialement, il a été rapporté que le PSV et l’Ajax seraient tous deux intéressés à ramener l’ancien milieu de terrain de Liverpool dans son pays natal. Mais, en fin de compte, il semble que la proposition de renouer avec ses anciens coéquipiers ait pris une priorité plus élevée et que la Saudi Pro League continue donc d’être le refuge qui accueille à bras ouverts tous les talents européens.

Dans le cas de Gini cependant, Wijnaldum a quitté les Reds pour le Paris Saint-Germain il y a deux ans, mais cette décision ne s’est pas déroulée comme prévu.

Le manque de temps de jeu, l’âge et les blessures ont eu des conséquences néfastes sur le joueur de 32 ans.

Et de même, plus tôt cet été, Fabinho et Jordan Henderson ont tous deux déménagé dans l’État du Golfe, alors que Jurgen Klopp régénérait son milieu de terrain pour la nouvelle saison. Les Reds ont ensuite recruté Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Wataru Endo pour remplacer les milieux de terrain sortants.

Henderson et Wijnaldum ont désormais une autre chance de relancer leur partenariat toujours aussi efficace qui a aidé Liverpool à s’imposer comme le géant qu’ils sont désormais à nouveau perçus.

L’équipe saoudienne de la Pro League paierait environ 7,5 millions de livres sterling pour Wijnaldum.