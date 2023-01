Georginio Rutter: Leeds bat le record de transfert pour signer l’attaquant de Hoffenheim pour 35,5 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Leeds a battu son record de transfert pour signer l’attaquant Georginio Rutter de Hoffenheim pour 35,5 millions de livres sterling.

L’accord intervient après des négociations entre les deux clubs plus tôt cette semaine, le transfert de l’international français U21 dépassant les frais de transfert record du club de 27 millions de livres sterling payés pour Rodrigo de Valence en août 2020.

Rutter, 20 ans, a signé un contrat de cinq ans et demi à Elland Road, jusqu’à l’été 2028.

Il a dit Nouvelles de Sky Sports : “Il y a beaucoup d’émotion aujourd’hui. C’est une journée importante. Je suis très heureux d’être ici et très excité de commencer.

“Je cours et j’apporte beaucoup d’énergie sur le terrain. J’aime dribbler et jouer magnifiquement, marquer des buts et obtenir des passes décisives. J’espère [I can get the goals that take Leeds up the table].”

Rutter a marqué deux fois en 17 matchs toutes compétitions confondues pour Hoffenheim cette saison et a un record global de 11 buts en 64 apparitions pour l’équipe de Bundesliga.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un aperçu de ce que Leeds peut attendre de l’attaquant de Hoffenheim Georginio Rutter une fois son déménagement à Elland Road terminé



Il est la deuxième signature de la fenêtre de janvier pour Leeds, après avoir fait venir le défenseur autrichien Max Wober du Red Bull Salzburg pour un montant d’environ 11 millions de livres sterling.

Rutter n’est pas éligible pour jouer la rediffusion du troisième tour de la FA Cup mercredi avec Cardiff City, mais sera présenté à la foule avant le coup d’envoi à Elland Road.

Il pourrait faire ses débuts à Leeds lors du match de Premier League à domicile contre Brentford le dimanche 22 janvier, en direct sur Sports du ciel.

L’équipe de Jesse Marsch occupe la 14e place de la Premier League, deux points au-dessus de la zone de relégation, après la défaite de vendredi soir face à Aston Villa.

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? Le mercato de janvier s’est ouvert le dimanche 1er janvier 2023 et ferme à 11 heures du soir au mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.