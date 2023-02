Georgina Rodriguez profite d’un voyage dans le désert d’Arabie saoudite avec Cristiano Ronaldo et ses enfants

Georgina Rodriguez semble s’installer dans sa nouvelle vie à Riyad. Elle a pris du temps avec Cristiano Ronaldo et les enfants pour profiter des dunes et de leur immense beauté. Elle a posté plusieurs photos de ce voyage sur Instagram. Les photos la montrent posant dans le désert. Sur une photo, elle est également capturée aux côtés de Cristiano Ronaldo. Après quelques diapositives, on voit une photo de Ronaldo et Rodrigues blottis ensemble sur la chaise. Les enfants sont également pris en photo, passant un moment insouciant tout en profitant du soleil et du sable. Dans la dernière image, nous voyons Georgina Rodriguez arborant une énorme bague en diamant sur son index avec un bracelet en diamant sur son poignet. Georgina Rodriguez a sous-titré le message comme “Une journée merveilleuse”.

Georgina continue d’informer ses abonnés de sa vie avec Cristiano Ronaldo. La femme de 29 ans est également connue pour son amour des bijoux et aurait une collection d’environ 3,4 millions de livres sterling, comprenant des bracelets, des colliers et des bagues.

Venant chez son compagnon, Cristiano Ronaldo semble mettre du temps à s’installer dans sa nouvelle demeure. La superstar portugaise a marqué un but en trois matchs dans toutes les compétitions pour Al Nassr jusqu’à présent.

En dehors du terrain, Ronaldo fait sa part pour aider le peuple turc qui a fait face à un tremblement de terre dévastateur. On estime que plus de 9 500 personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été blessées à la suite de cette calamité. Le footballeur turc, Merih Demiral, a annoncé sur Twitter qu’il vendrait aux enchères le maillot signé de la Juventus de Cristiano Ronaldo après avoir eu un mot avec l’attaquant portugais. Le produit de la vente sera reversé pour aider ceux qui souffrent des effets catastrophiques du tremblement de terre.

Az önce @Cristiano ile konuştum.Türkiye’de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo’nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap ‘a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) 7 février 2023

Ronaldo a connu une carrière fructueuse au niveau élite, dans une carrière qui s’étend sur près de deux décennies, sans oublier qu’il est cinq fois vainqueur du Ballon d’Or. Ronaldo a fait ses débuts en club senior avec le Sporting Lisbon mais a pris de l’importance après avoir déménagé à Manchester United. Alors que le maestro portugais a joué un rôle central pour les Diables Rouges, il a commencé à tirer sur tous les cylindres après son transfert au Real Madrid. Pendant son séjour au Santiago Bernabeu, il a marqué 450 buts et 131 passes décisives en 438 matches toutes compétitions confondues pour Los Blancos.

