Georgina revient et Monet déclare la guerre – Hollywood Life

Fermez les écoutilles et sécurisez vos secrets. Georgina Sparks est en liberté. L’original Une fille bavarde personnage joué par Michelle Trachtenbergapparaît dans le Une fille bavarde bande-annonce de la saison 2, sortie le 10 novembre. Elle surprend Kate en se faufilant dans son appartement. “Saviez-vous que vous avez 4 points faibles d’entrée et un super très souple?” Georgina demande à Kate.

Comme la deuxième saison de l’original Gossip Girl, la série de suites devient encore plus audacieuse, plus racée et plus époustouflante. Julian tourne une nouvelle page semble-t-il, mais elle s’engage bientôt avec un homme marié.

Mais le plus gros obstacle de Julian vient de Monet, son ancien serviteur. Monet a pour objectif d’être la reine des abeilles. «Il est temps d’élever une reine qui le veut vraiment. Je ne m’arrête pas à prendre ta place. Je t’abats petit à petit », a déclaré Monet pendant des décennies. Julian répond: “J’ai hâte de te voir essayer.”

Audrey veut garder sa situation secrète, mais Max n’est pas fan de cette idée. Il accuse Audrey et Aki de ne pas vouloir que quiconque soit au courant de leur(s) relation(s).

Préparez-vous également pour le drame Met Gala. On peut voir Julian marcher sur le tapis rose lors de la plus grande soirée de la mode alors que Monet et Luna l’attendent en haut des escaliers. Il est à noter que Julian porte la même robe Taylor Swift porté aux VMA !

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Pic Whitney à propos de l’arc de Zoya dans la saison 2. “Zoya est vraiment à une époque où elle découvre qui elle est en tant qu’individu sans aucun bruit extérieur, que ce soit de sa sœur ou de son père ou d’un gars qu’elle aime ou de Gossip Girl elle-même, n’importe qui vraiment, ” Whitney a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. «Elle essaie juste de trouver ses racines et son individualisme et juste qui elle est en tant que personne avant de pouvoir se lancer dans un autre type de drame. Mais bien sûr, dans Gossip Girl’s nature, elle ne peut pas le faire en douceur, et il y a toujours des bosses sur la route.

Le synopsis officiel de la saison 2 se lit comme suit : “C’est le deuxième semestre de l’année junior, et Gossip Girl ne ménage aucun effort dans ses efforts pour contrôler la vie scandaleuse de l’élite de Manhattan. Elle a appris une chose ou deux dès son premier tour – à savoir ce que veut son public, il l’obtiendra. Il est temps pour elle de mettre le feu à ce qui mijote. De vieux ennemis, de nouveaux alliés, des sables constamment mouvants – ce semestre, il ne peut y avoir qu’une seule reine, et d’ici la fin de l’année scolaire, tout le monde saura où les corps sont enterrés, et qui tenait la pelle. La saison 2 sera diffusée le 1er décembre sur HBO Max.