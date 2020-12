Au début des années 1990, le Dr Mace, qui travaillait alors pour la Zoological Society of London, a entamé le long processus d’élaboration des critères d’une liste plus disciplinée scientifiquement. Le défi: mettre au point une méthode pratique suffisamment rigoureuse pour être convaincante mais suffisamment simple pour être rapidement applicable à des milliers d’espèces.

La Liste rouge était au départ «une affaire aléatoire» lorsqu’elle a été créée en 1964, a déclaré Simon Stuart, directeur de la conservation stratégique pour Synchronicité Terre , un organisme de bienfaisance environnemental, et un ancien fonctionnaire de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il n’y avait pas de critères solides pour déterminer quels animaux devraient ou ne devraient pas être répertoriés. Au contraire, «la politique et les personnalités ont joué un grand rôle dans les décisions», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique, et la liste tendait vers les espèces dites «charismatiques», comme les grands singes.

Le Dr Mace, l’un des plus éminents biologistes de la conservation au monde, a ensuite fourni une base scientifique solide pour une liste d’espèces en voie de disparition qui avait été compilée pendant de nombreuses années par le Union internationale pour la conservation de la nature . Appelé la Liste rouge, il aide les gouvernements et les groupes environnementaux à décider de la manière de concentrer leurs efforts.

«Son génie a été de trouver cet équilibre», a déclaré H. Reşit Akçakaya, professeur au département d’écologie et d’évolution de l’Université Stony Brook à Long Island.

Le Dr Mace est décédé le 19 septembre dans des soins palliatifs à Oxford, en Angleterre. Elle avait 67 ans. Sa mort, qui n’a pas été largement rapportée dans la presse grand public, a été causée par le cancer du sein, a déclaré son frère, le Dr Peter Mace.

Les humains provoquent le déclin des espèces animales et végétales à un rythme accéléré, avec jusqu’à un million maintenant en danger d’extinction – une perspective qui menace de perturber les écosystèmes dont les populations du monde entier dépendent pour leur survie. Les causes sont nombreuses et complexes; ils incluent la déforestation et d’autres formes de perturbation de l’habitat, la chasse et la surpêche, le transport d’espèces envahissantes et le changement climatique.

Pour donner à la Liste rouge ses fondements plus scientifiques, M. Mace a utilisé une méthodologie fondée sur la science de la dynamique des populations et sur les preuves du déclin des espèces. Il s’est avéré que le risque d’extinction pouvait être mesuré à partir d’un petit nombre de caractéristiques écologiques, y compris l’histoire évolutive d’une espèce et son taux de croissance ou de perte de population.

Son système s’est avéré non seulement remarquablement efficace et durable, mais aussi suffisamment flexible pour intégrer le changement climatique comme une menace potentielle d’extinction. La liste s’est agrandie pour inclure plus de 120 000 espèces d’animaux, de plantes et de champignons; quelque 32 000 sont actuellement répertoriés comme en danger.