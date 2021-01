Les yeux de la nation sont tournés vers la Géorgie mardi, alors que les électeurs se rendent aux urnes pour une paire de courses au second tour qui décideront quel parti contrôle le Sénat américain.

Pour les républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue, la course est la dernière chance d’empêcher les démocrates de contrôler l’ensemble de la branche législative du gouvernement fédéral – ils se sont appelés le «pare-feu» bloquant le socialisme.

Pour les challengers démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff, une victoire signifierait que le président élu Joe Biden aurait beaucoup plus de facilité à faire passer une législation par une Chambre et un Sénat contrôlés par les démocrates – mais Ossoff et Warnock doivent tous deux gagner leurs courses pour que cela se produise. .

Pourrait-il y avoir un deuxième écoulement?

Oui, c’est possible, mais c’est extrêmement improbable. En Géorgie, le seul moyen pour un deuxième tour de scrutin est que les deux candidats reçoivent exactement le même nombre de voix. En cas d’égalité, un autre tour est organisé avec seulement la course à égalité.

Quand connaîtrons-nous les gagnants?

Si novembre est une indication, cela pourrait prendre des jours avant que les gagnants ne soient connus. Le COVID-19 a conduit à une augmentation astronomique du nombre de votes par correspondance, qui prennent plus de temps à compter. Environ 1,37 million de bulletins de vote par correspondance ont été demandés et 70,3% ont été retournés. Les bulletins de vote peuvent être traités à l’avance – retirés des enveloppes et préparés – mais ne peuvent être comptés avant le jour du scrutin.

Quand l’élection sera-t-elle certifiée?

Les comtés de Géorgie auront jusqu’au 15 janvier pour certifier les résultats. Le secrétaire d’État Brad Raffensperger a jusqu’au 22 janvier pour certifier les résultats à l’échelle de l’État. Mais il pourrait y avoir des bagarres ou des actions de la part des officiels dans les 159 comtés de Géorgie qui attirent les courses vers le buzzer.

Quand les gagnants seront-ils assermentés?

Le reste du 117e congrès a prêté serment dimanche, mais les vainqueurs du second tour de la Géorgie seront assermentés une fois leur victoire certifiée. Le mandat de David Perdue a pris fin dimanche et son siège restera vacant jusqu’à ce qu’un gagnant soit décidé. Kelly Loeffler conservera son siège au Sénat jusqu’en 2023 si elle gagne, mais si elle perd, le siège reviendra à Raphael Warnock.

Pourrait-il y avoir un recomptage?

Oui, si l’une des courses se termine avec le gagnant détenant moins de 0,5% de marge, un recomptage peut être demandé. Mais l’exigence de 50 pour cent plus un pour gagner est appliquée mathématiquement lors d’un second tour, puisqu’il n’y a que deux candidats. Le candidat ayant obtenu le plus de voix aura automatiquement plus de 50% des voix.

Puis-je voter au second tour si je n’ai pas voté aux élections générales?

Oui, tant que vous êtes un électeur géorgien inscrit, vous pouvez voter au second tour, quelle que soit votre participation aux élections du 3 novembre. Plus de 100 000 personnes qui n’ont pas voté en novembre ont voté tôt cette fois-ci pour le second tour du Sénat.

Quand puis-je voter?

Les bureaux de vote sont ouverts en Géorgie de 7 h à 19 h le jour du scrutin. Les bulletins de vote des absents doivent être retournés avant 19 h le jour du scrutin pour être comptés.

Will Peebles est le journaliste d’entreprise de Savannah Morning News. Il peut être contacté à wpeebles@gannett.com et @willpeeblessmn sur Twitter.