Georgie dit que le TDAH lui donne une concentration excessive lorsqu’elle cuisine

Une infirmière pédiatrique qui participe à la nouvelle série du Great British Bake Off dit que le fait d’avoir un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) lui permet de « se concentrer de manière excessive » sur ses pâtisseries. Georgie, une mère de trois enfants de 34 ans originaire du Carmarthenshire, est l’une des 12 boulangères amateurs participant au concours télévisé de cette année. « Mon TDAH affecte ma vie quotidienne et plus particulièrement ma pâtisserie », a-t-elle déclaré. « Lorsque je peux me concentrer sur une cuisson, je peux la faire du mieux que je peux en peu de temps.

« D’un autre côté, cela peut aussi me pousser à me précipiter et à faire des erreurs. »

The Great British Bake Off, présenté par Alison Hammond et Noel Fielding, revient sur Channel 4 mardi soir pour sa 15e série. Les candidats s’affronteront pour impressionner les juges Dame Prue Leith et Paul Hollywood à travers une série de défis de pâtisserie.

Georgie, qui est la première candidate galloise de l’émission depuis cinq ans, a déclaré à ses abonnés Instagram : « Les Gallois sont de retour dans le jeu. » Elle a déclaré avoir crié lorsqu’elle a appris qu’elle apparaîtrait dans l’émission. « Quand j’ai reçu l’appel, j’ai crié à l’un des producteurs : ‘Tais-toi, c’est pas vrai !’ et je n’ai cessé de le répéter », a-t-elle déclaré. « J’étais seule à la maison et j’ai commencé à courir et à sauter dans toute la maison dès que j’ai raccroché. Heureusement, je n’ai pas de voisins à proximité qui pourraient entendre les cris. » Georgie, qui s’est sentie « vraiment éblouie » la première fois qu’elle a rencontré Hammond et Fielding, a ajouté : « Voir la tente pour la première fois m’a vraiment fait mal. C’était vraiment difficile à assimiler, mais c’était incroyablement excitant. » Parmi les autres boulangers, on trouve l’ancienne technicienne d’ongles Hazel, qui est la plus âgée du groupe à 71 ans, et l’étudiante en dentisterie Sumayah, qui, à 19 ans, est la plus jeune candidate en compétition cette année. La nouvelle série du Great British Bake Off commence sur Channel 4 le mardi 24 septembre à 20h00 BST.

