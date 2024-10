Géorgie contre Texas : comment regarder la NCAAF, l’heure du coup d’envoi, la chaîne et plus

Les Texas Longhorns affronteront les Georgia Bulldogs lors de la semaine 8 de la NCAAF. (Alex Slitz/Getty Images)

Les Texas Longhorns, invaincus, actuellement classés n°1. 1 de la NCAAF, accueillera le no. 5 Georgia Bulldogs pour un match à 19 h 30 HE ce samedi 19 octobre, qui sera diffusé sur ABC et ESPN+. Le jeu sera également le site d’ESPN Journée de match universitaire couverture à partir de 9 h HE, avec Rece Davis, l’ancien entraîneur de football de l’Alabama Nick Saban, Pat McAfee, Lee Corso, Desmond Howard et Kirk Herbstreit donnant un aperçu de la confrontation SEC entre les deux équipes. Voici comment regarder le match Texas contre Géorgie ce samedi et suivre les mises à jour en direct du jour du match ici.

Comment regarder le match des Georgia Bulldogs contre les Texas Longhorns samedi :

Regardez les matchs de football de la NCAA sur ABC, Fox, CBS, ESPN, NBC et certains RSN Fubo TV

Date: Samedi 19 octobre

Temps: 19 h 30 HE

Emplacement: Stade commémoratif DKR-Texas, Austin, Texas

Chaîne de télévision : abc

Streaming: ESPN+, Fubo, DirecTV, YouTube TV et plus

Où regarder le Bulldogs de Géorgie contre Longhorns du Texas jeu à la télé :

Vous pouvez regarder la couverture du match de ce week-end entre les Bulldogs et les Longhorns à partir de 19 h 30 HE sur ABC.

Où regarder le match Georgia Bulldogs contre Texas Longhorns sans câble :

Vous pouvez regarder le match Géorgie contre Texas sur ABC, diffusé sur plusieurs plates-formes, notamment Fubo TV, DirecTV et YouTube TV. Le jeu sera également disponible sur ESPN+.

(Fubo) Fubo TV vous donne accès à ESPN, Fox, ABC, CBS, NFL Network et à plus de 100 autres chaînes en direct. À 80 $/mois, le service de streaming TV en direct est certainement un gros investissement pour les fans de football, mais c’est l’un des moyens les plus complets de regarder des tonnes de matchs de la NCAA cette saison, et vous permet toujours de réaliser des économies importantes par rapport à un forfait de câble traditionnel. Les abonnés Fubo bénéficient également de 1 000 heures de stockage DVR dans le cloud. La plateforme propose également une période d’essai gratuite, afin que vous puissiez assister à certains matchs de pré-saison sans risque. La plateforme propose également une période d’essai gratuite, afin que vous puissiez jouer à certains jeux sans risque. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 30 $ de réduction sur n’importe quel niveau Fubo pour votre premier mois. Essayez gratuitement chez Fubo

Calendrier de la semaine 8 de la NCAA 2024 :

Toutes les heures de l’Est

Voici un aperçu complet du programme de la semaine 8 de la saison NCAA.

Mardi 15 octobre

Troie dans le sud de l’Alabama, 19h30 | ESPN2

État de Kennesaw au Middle Tennessee, 20 h | CBSSN

Louisiana Tech dans l’État du Nouveau-Mexique, 21 h | ESPNU

Mercredi 16 octobre

Ouest du Kentucky à Sam Houston, 19 h | ESPN2

Florida International à l’UTEP, 21h | CBSSN

Jeudi 17 octobre

Boston College à Virginia Tech, 19h30 | ESPN

État de Géorgie à Marshall, 19 heures | ESPN2

Vendredi 18 octobre

État de Floride à Duke, 19 h | ESPN2

Brown à Princeton, 19h ESPNU

N°2 de l’Oregon à Purdue, 20 h | RENARD

État de l’Oklahoma au n°13 BYU, 22h15 | ESPN

État de Fresno au Nevada, 22h30 | CBSSN

Samedi 19 octobre

Catholique à Lycoming, 12h | FloSports

État du Nord-Ouest à Nicholls, 12h | ESPN+

Sainte Croix à Harvard, 12h | ESPN+

Lehigh à Yale, 12h | ESPN+

Université Wilkes à Keyston, 12h | FloSports

Norwich à la marine marchande, 12 h | FloSports

MIT à Springfield, 12h | FloSports

N°6 Miami (Floride) à Louisville, 12h | ABC/ESPN+

Virginie au n°10 Clemson, 12h | ACCN

Nebraska au n°16 de l’Indiana, 12 h | RENARD

Auburn au n°19 Missouri, 12h | ESPN

Wisconsin au nord-ouest, 12 h | BTN

UCLA à Rutgers, 12h | FS1

Wake Forest à UConn, 12 h | CBSSN

État de l’Arizona à Cincinnati, 12 h | ESPN+

Louisiane sur la côte de la Caroline, 12 h | ESPNU

Caroline de l’Est à l’armée n°23, 12 h | ESPN2

Sacré-Cœur à Lafayette, 12h30 | ESPN+

Caroline du Sud à Oklahoma, 12h45 | SECN

Villanova dans le Maine, 13 heures | FloSports

Hampton à North Carolina A&T, 13 h | FloSports

Stony Brook à Towson, 13 h | FloSports

Rhode Island au New Hampshire, 13 heures | FloSports

Bryant à Monmouth, 13h | FloSports

Drake au Presbytérien, 13h | ESPN+

Stetson à Davidson, 13h | ESPN+

Centre du Connecticut à Dartmouth, 13 h | ESPN+

Columbia à Penn, 13h | ESPN+

Cornell à Bucknell, 13 h | ESPN+

Stonehill à Merrimack, 13 h | ESPN+

Georgetown à Colgate, 13h | ESPN+

Wofford à Chattanooga, 13h30 | ESPN+

UVA Wise à Carson-Newman, 13 h | FloSports

Emory & Henry College à Anderson (SC), 13h | FloSports

Michigan Tech à Ferris State, 13 heures | FloSports

Roosevelt au nord du Michigan, 13 heures | FloSports

Juniata à Susquehanna, 13h | FloSports

Floride occidentale à Chowan, 13h | FloSports

Miles à Clark Atlanta, 13 h | ESPN+

Assomption à Saint Anselme, 13h | FloSports

New Haven dans l’État du sud du Connecticut, 13 heures | FloSports

American International à Bentley, 13h | FloSports

Salve Regina à la Garde côtière, 13 h 30 | FloSports

Lindenwood à Gardner-Webb, 13h30 | ESPN+

La Citadelle au VMI, 13h30 | ESPN+

Plus court à West Georgia, 14 heures | ESPN+

État de Fort Valley dans l’État de Caroline du Sud, ESPN+

Erskine à North Greenville, 14h | FloSports

Wayne State (MI) à Davenport, 14h | FloSports

West Texas A&M à l’est du Nouveau-Mexique, 14 h | FloSports

Lenoir-Rhyne au Barton College, 14h | FloSports

WPI à SUNY Maritime, 14h | FloSports

Centre du Michigan et Est du Michigan, 14 h | ESPN+

Tulsa au Temple, 14h | ESPN+

État de Grand Valley à l’État de Saginaw Valley, 15 heures | FloSports

Mississippi College de l’État de Valdosta, 15 heures | FloSports

Mercer à Samford, 15h | ESPN+

État de l’Illinois à Murray State, 15 heures | ESPN+

État de l’Indiana dans l’État du Missouri, 15 heures | ESPN+

Campbell chez William & Mary, 15h30 | FloSports

Delaware à Richmond, 15h30 | FloSports

Elon à UAlbany, 15h30 | FloSports

Florida A&M à Jackson State, 15h30 | ESPNU

État du Tennessee à Howard, 15h30 | ESPN+

N°7 de l’Alabama au n°11 du Tennessee, 15h30 | ABC/ESPN+

N°12 Notre Dame à Georgia Tech, 15h30 | ESPN

N°24 Michigan au n°22 Illinois, 15h30 | CBS/Paramount+

NC State en Californie, 15h30 | ACCN

Houston au Kansas, 15h30 | ESPN+

Hawaï dans l’État de Washington, 15h30 | Le réseau CW

État du Texas à Old Dominion, 15h30 | ESPN+

Ohio à Miami (Ohio), 15h30 | ESPN+

État de Kent à Bowling Green, 15h30 | ESPN+

Ouest du Michigan à Buffalo, 15h30 | ESPN+

Toledo au nord de l’Illinois, 15h30 | ESPN+

UAB dans le sud de la Floride, 15h30 | ESPN+

Charlotte au No. 25 Navy, 15h30 | CBSSN

Florida Atlantic à l’UTSA, 15h30 | ESPN+

Riz à Tulane, 15h30 | ESPN+

Austin Peay à Utah Tech, 16h | ESPN+

Est du Kentucky à Abilene Christian, 16 h | ESPN+

État du sud-est du Missouri à Charleston Southern, 16 heures | ESPN+

Tennessee Tech à l’ouest de l’Illinois, 16 h | ESPN+

Cal Poly à Idaho, 16h | ESPN+

État de l’Idaho dans le nord de l’Arizona, 16 heures | ESPN+

État du Montana à l’État de Portland, 16 heures | ESPN+

La Verne à Claremont Mudd Scripps, 16h | FloSports

Southern Cal au Maryland, 16h | FS1

Baylor à Texas Tech, 16h | ESPN2

Wyoming dans l’État de San Jose, 16 h | Réseau Montagne Ouest

James Madison à Georgia Southern, 16h | ESPN+

N°14 Texas A&M dans l’État du Mississippi, 16h15 | SECN

Lamar au Texas A&M-Commerce, 16h30 | ESPN+

McNeese à Incarnate Word, 17 h | ESPN+

Mariste à San Diego, 17h | ESPN+

Stephen F. Austin au sud-est de la Louisiane, 17 h | ESPN+

Nouveau-Mexique dans l’État de l’Utah, 17 heures | TruTV/Max

Ouest de l’Alabama dans l’État du Delta, 17 h | FloSports

Dakota du Sud dans l’État de Youngstown, 18 heures | ESPN+

UC Davis à l’est de Washington, 19 h | ESPN+

État d’Alcorn dans le sud, 19 heures | ESPN+

LSU n°8 en Arkansas, 19h | ESPN

Ouest de l’Oregon dans le bassin permien de l’UT, 19 h | FloSports

Benedict College à Allen, 19h | ESPN+

Colorado à Arizona, 19h | RENARD

Ball State à Vanderbilt, 19 h | ESPN+/SECN+

État de l’Arkansas à Southern Miss, 19 h | ESPN+

Géorgie n°5 contre Texas n°1, 19h30 | ABC/ESPN+

UCF au n°9 de l’État de l’Iowa, 19h30 | FS1

N°17 de l’État du Kansas en Virginie-Occidentale, 19h30 | RENARD

Iowa à l’État du Michigan, 19h30 | NBC/Paon

Nord du Texas à Memphis, 19h30 | ESPNU

Kentucky en Floride, 19h45 | SECN

N°21 SMU à Stanford, 20h | ACCN

État du Dakota du Sud dans l’État du Dakota du Nord, 20 h | ESPN2

Angelo State dans l’État du Midwest, 20 h | FloSports

Centre de Washington au Texas A&M-Kingsville, 20 h | FloSports

État du Colorado à l’Air Force, 20 h | CBSSN

État Weber dans l’État de Sacramento, 21 heures | ESPN+

UNLV dans l’État de l’Oregon, 22 heures | Le réseau CW

TCU à Utah, 22h30 | ESPN

Comment regarder les matchs de la NCAAF en 2024 :

Les matchs de football de la NCAA sont diffusés sur un large éventail de chaînes, depuis les réseaux câblés courants, notamment la suite complète ESPN (c’est-à-dire ESPN2 et ESPNU également), Fox et FS1, ABC, NBC et CBS, jusqu’à CBSSN, Big Ten Network, SEC Network, ACC Network. et plus encore.

Accablé? Vous n’êtes pas seul. Voici une liste des plates-formes que nous vous recommandons de consulter avant la saison de football NCAA 2024. Ainsi, au moment du match, suivre les matchs de votre équipe préférée sera aussi simple que d’allumer la télévision….

(DirectTV) Le niveau Choice de DirecTV Stream (actuellement 105,98 $/mois avec frais) vous donne accès à tous les suspects habituels du football : NFL Network, ABC, NBC, CBS et Fox. De plus, le niveau Choice vous offrira CBSSN, FS1, ACC Network, Big Ten Network, SEC Network et de nombreux RSN locaux. Le meilleur, c’est qu’actuellement, vous pouvez essayer tout cela gratuitement. Donc, si vous souhaitez essayer un service de streaming TV en direct pour la saison de football, mais que vous n’êtes pas prêt à vous engager, nous vous recommandons de commencer par DirecTV Stream. Vous bénéficierez également d’un stockage Cloud DVR illimité inclus dans le forfait DirecTV que vous choisissez. Avantages Essai gratuit du package complet disponible

De nombreux RSN locaux inclus

DVR cloud illimité Inconvénients Coût

ABC et ESPN ne sont actuellement pas inclus Essayez gratuitement sur DirecTV

(Fubo) Fubo TV vous donne accès à ESPN, Fox, ABC, CBS, NBC et à plus de 100 autres chaînes en direct. À partir de 80 $/mois, le service de streaming TV en direct est certainement cher (mais certainement pas l’option la plus chère de cette liste), mais propose presque toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour regarder à la fois la saison de football de la NCAA et la saison 2024 de la NFL. Les abonnés Fubo bénéficient également de 1 000 heures de stockage DVR dans le cloud. La plateforme propose également une période d’essai gratuite. Avantages Essai gratuit du package complet disponible

1 000 heures de stockage DVR dans le cloud Essayez gratuitement chez Fubo

Toutes les façons de regarder les matchs de la NCAAF cette saison :