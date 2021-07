DUMPED Love Islander Georgia Townend a insisté sur le fait qu’elle était une « insulaire s *** » mais a déclaré qu’elle « représente des filles normales qui ont du mal à sortir ».

La responsable marketing a révélé qu’elle avait renoncé à greffer les garçons dans la villa de Majorque après qu’Hugo Hammond eut déclaré qu’il ne s’intéressait pas à elle.

Georgia Townend de Love Island a déclaré qu'elle était une » insulaire *** » mais » représente des filles normales qui ont du mal à sortir «

La Géorgie était contre Chloe Burrows lors du recouplage de choc vendredi

Dans un long post sur Instagram, Georgia, 28 ans, a déclaré qu’elle refusait de poursuivre les garçons ou de fausser qui elle était, et a quitté l’émission de téléréalité avec « dignité ».

Elle a partagé dans un post franc sur Instagram ce soir : « Je suis maintenant à la maison, contrairement au football ! Quel tourbillon ! Tant de choses à dire, pas assez de caractères de légende disponibles.

« Je suis entré dans la villa avec des intentions honnêtes, j’espérais qu’en dépit d’une méthode peu orthodoxe, il pourrait y avoir une réelle perspective de rencontrer quelqu’un. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme vous l’espériez, mais si vous apprenez une leçon, cela vaut toujours les frais de scolarité.

​​ »Je savais avant même de postuler que j’étais une aberration par rapport à l’insulaire atypique. Je suis accro au maquillage, je ne peux pas flirter pour me sauver la vie, et apparemment j’ai un sens de la mode épouvantable mais malgré ces lacunes évidentes, je voulais représenter des filles normales qui luttent à ce jour, ne sont pas intéressées par l’équité sociale et avaient un véritable désir de trouver quelqu’un.

​​”Je valorise mon intégrité par-dessus tout, et je ne voulais pas investir mon temps là où il n’était pas partagé ou devoir saboter des couples pour sauver ma propre peau. Bien que cela signifiait que j’étais probablement un insulaire de merde, cela signifie que je suis parti avec ma dignité et mon respect dans le tact.

« Je suis maintenant au milieu d’une tempête administrative, en train de travailler sur tous vos messages réfléchis et réconfortants, par lesquels je suis vraiment époustouflé et honnêtement submergé. Je promets de répondre à tout le monde, donnez-moi juste une petite minute.

Ne compromettez jamais vos valeurs…

​​”Le message principal que je vois encore et encore est de me féliciter d’être une bouffée d’air frais. Vous pouvez TOUS l’être aussi si vous avez le courage de vous éloigner des normes sociétales et des normes de beauté irréalistes. Ne compromettez JAMAIS vos valeurs, ne ressentez jamais le besoin de changer pour vous intégrer et soyez toujours vous-même pour que les personnes qui vous recherchent puissent vous trouver. «

Georgia a remercié ses co-stars de l’avoir accueillie chaleureusement pendant son séjour de deux jours et a félicité ITV de lui avoir offert une « expérience incroyable ».

Elle a également révélé qu’elle avait volé un souvenir de la villa, un chien gonflable rose.

Elle a terminé son message en criant à ses amis et à sa famille, ainsi qu’aux partenaires de la marque Love Island, qui, selon elle, lui ont donné une tonne de cadeaux à ramener à la maison.

En voyant son commentaire sincère, l’ex insulaire Sharon Gaffka a tendu la main.

Elle a écrit : « Absolument vidé pour vous ! Mais si jamais vous avez envie d’un verre de vin ou deux, draguez une fille ! «

ITV

Le responsable marketing a déjà sympathisé avec le professeur d'éducation physique Hugo Hammond