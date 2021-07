Georgia Townend a fait allusion à l’arrivée de Love Island il y a DEUX semaines avec une photo de la quarantaine espagnole

GEORGIA Townend avait fait allusion à son arrivée à Love Island il y a DEUX semaines avec une photo de la quarantaine espagnole.

La responsable marketing de 28 ans a jeté son dévolu sur le professeur d’éducation physique Hugo Hammond alors qu’elle faisait ses débuts dans l’émission de rencontres ITV2.

La bombe de Love Island, Georgia Townend, a taquiné son arrivée à la villa il y a DEUX semaines[/caption]

Le responsable marketing a déjà sympathisé avec le professeur d’éducation physique Hugo Hammond[/caption]

La bombe blonde, qui a juré d’être « la vie et l’âme de la fête » dans la villa, a partagé une photo de bikini lorsqu’elle était en quarantaine en Espagne.

Georgia a posté la photo le 11 juillet, posant depuis une zone rurale de Majorque.

La débutante avait l’air sensationnelle avec ses cheveux en tresses françaises et enfilant un haut de bikini drapeau anglais.

Le singleton l’a légendé avec insolence: « Ce n’est pas la première fois que je suis déçu par des garçons qui n’atteignent qu’un demi. »

Une semaine avant ce post, Georgia a partagé une photo de sa maison d’Essex qui faisait également allusion à son apparence.

Assise sur sa valise à l’extérieur de son bloc-notes, Georgia a posté une photo d’elle toute emballée et prête à partir.

J’aime quelqu’un avec qui nous pouvons avoir un rapport flirt / rôti solide.

Ville de Géorgie

L’émission de rencontres est filmée dans son emplacement habituel de Majorque, les candidats étant tenus de se mettre en quarantaine pour réduire le risque de contracter un coronavirus une fois en Espagne.

Les téléspectateurs d’ITV2 ont eu droit à trois nouveaux singles lors de l’épisode d’hier soir – avec Georgia déjà en train de sympathiser avec Hugo.

La bombe blonde sait exactement ce qu’elle veut trouver dans la villa.

Elle a déclaré: «J’aime quelqu’un avec qui nous pouvons avoir un rapport flirt / rôti solide, comme il peut me taquiner, mais il traitera les choses qui me tiennent à cœur avec respect et avec la clémence qu’elles méritent.

« Je ne veux pas de quelqu’un qui soit vraiment vide de sens et qui ne soit pas au courant de ce qui se passe dans le monde. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait postulé pour l’émission, Georgia a révélé qu’elle était célibataire depuis cinq ans.

Elle a déclaré: «Je suis célibataire depuis très longtemps. Cinq ans.

« Je n’ai pas fait le calcul mais c’est au moins ça.

« J’ai l’impression d’avoir épuisé toutes les autres options sur la façon de rencontrer des gens. »

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2.

Georgia a partagé une photo de son sac avant de s’envoler pour l’Espagne[/caption]

La bombe posée pour des clichés de bikini depuis une zone rurale de Majorque en quarantaine[/caption]