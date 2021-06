Georgia Toffolo séduit par les tenues de la collection estivale de Shein

C’est tout blanc pour certains alors que Georgia Toffolo se détend dans les dunes pour une séance photo.

La star de Made in Chelsea, 26 ans, était bien assise alors qu’elle posait dans le combo cool de la collection d’été de la société de vêtements Shein.

Shein X Toff

La star de Made in Chelsea, Georgia Toffolo, a l’air décontractée dans une tenue blanche pour son dernier tournage[/caption]

Shein X Toff

La star a montré ses jambes interminables alors qu’elle enfilait un short en jean et une brassière[/caption]

Je suis une gagnante de Celebrity 2017, Toff a également montré ses jambes et son ventre dans un short en jean et une brassière maigre.

Et nous apprécions son look de plage avec un seau et un sac de style pelle.

Cela survient alors que Toff a récemment lancé sa propre entreprise appelée The Visionary Talent Agency, qui aide à guider les carrières des stars – et à faire gagner à Toff un bénéfice sain dans le processus.

Toff et son équipe sont chargées de trouver du travail pour leurs clients célèbres, puis prennent un pourcentage de leurs revenus.

Shein X Toff

Je suis une gagnante de Celebrity 2017, Toff, 26 ans, était assise jolie alors qu’elle posait pour la collection d’été de Shein[/caption]

Shein X Toff

Cela vient alors que la magnifique Toff a récemment lancé sa propre entreprise, The Visionary Talent Agency[/caption]

Shein X Toff

La star et son équipe sont chargées de trouver du travail pour leurs clients célèbres[/caption]





Une source proche de Toff a déclaré: «Elle a déjà quelques bonnes années d’expérience dans le showbiz à son actif, mais elle a l’impression d’avoir été emmenée en balade par certains de ses agents au fil des ans.

«Elle a l’impression qu’elle sait mieux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas – et estime que les célébrités seront plus disposées à lui faire confiance pour leur carrière étant donné qu’elle a été là et l’a fait.

« Elle ne veut pas abandonner complètement ses autres entreprises et veut toujours pouvoir faire de la télévision et d’autres morceaux. »