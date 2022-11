Georgia Toffolo, gagnante de I’m A Celebrity, arbore une robe transparente plongeante lors d’une soirée glamour

La star de I’M A CELEB, Georgia Toffolo, a porté une robe sensuelle vendredi.

La star de la télé-réalité, 28 ans, a séduit dans une robe transparente avec un décolleté plongeant alors qu’elle assistait au Shooting Star Ball.

Getty

Georgia Toffolo a porté une robe transparente avec des ornements dorés alors qu’elle assistait au Shooting Star Ball[/caption] Getty

Georgia avait l’air glamour avec un teint bronzé et une coiffure sexy en quittant le bal[/caption]

Georgia avait l’air glamour dans la robe fastueuse et le maquillage bronzé, associant l’ensemble avec des talons hauts et une pochette.

La personnalité de la télévision, mieux connue pour son apparition dans l’émission de téléréalité Made In Chelsea, a récemment fait la une des journaux pour avoir claqué le député Matt Hancock.

Toff a créé ses frustrations avec le politicien pour son apparition dans l’émission ITV I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! clair, tout en ornant le canapé This Morning.

Elle a expliqué son mécontentement face à l’apparition de Matt dans l’émission en déclarant : « Je n’ai jamais été aussi gênée par le parti conservateur. Déjà.”

En savoir plus sur Georgia Toffolo tampon chic L’incroyable maison de Georgia Toffolo, star de I’m A Celeb, avec des murs en briques apparentes RETOUR DANS LA JUNGLE Une autre ÉNORME star s’inscrit à l’émission I’m A Celebrity All Stars

Pas étrangère à la jungle elle-même, la beauté blonde est apparue dans l’émission et a remporté la couronne en 2017.

On dit que la star née dans le Devon réapparaîtra dans un spin-off de la jungle, rejoignant l’ancien camarade de camp Amir Khan, préenregistré en Afrique du Sud avant d’être diffusé plus tard cette année.

La sortie glamour de Toff survient après qu’elle a timidement admis au Sun qu’elle revoyait son ex-petit ami George Cottrell, en mai.

Restant silencieuse à propos de la réunion, elle a déclaré: “J’aimerais en quelque sorte crier sur les toits à propos de tout,





“Mais quand vous avez des gens qui spéculent si je suis avec quelqu’un, c’est trop pour moi. Je dois garder un bit pour moi.

“Vous voyez, si tout va mal, je devrai alors justifier ce qui s’est passé.”

Le couple a été aperçu en train de passer à nouveau du temps ensemble au cours de l’été.

Georgia et George ont été vus à un héliport de Londres en mars et plus tard ce mois-là, ils ont été aperçus en train de dîner en plein air dans la ville.

Getty