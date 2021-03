Georgia Toffolo a révélé qu’elle était enfin fière de sa peau après des années de pêche à la traîne.

La star de Made In Chelsea, 26 ans, souffre d’acné douloureuse et de problèmes de peau depuis son adolescence, mais elle est enfin à l’aise dans sa propre peau après avoir appris à s’aimer – des cicatrices et tout.

Toff, qui est devenue un nom connu après son apparition dans I’m A Celebrity en 2017, a précédemment admis qu’elle était terrifiée à l’idée de participer à l’émission emblématique d’ITV car elle ne pouvait pas se couvrir la peau de maquillage dans la jungle.

Mais après son passage incroyablement réussi dans l’émission de télé-réalité, la beauté blonde a entrepris un voyage d’acceptation avec sa bataille contre l’acné.

S’ouvrant sur ses problèmes de peau lors d’une apparition candide sur Loose Women, Toff a rappelé à quel point les trolls cruels avaient surnommé son « visage de pizza » après avoir courageusement présenté son acné à la télévision.

Malgré les critiques cruelles qu’elle a reçues, cela a rendu la star plus forte et l’a poussée à accepter enfin sa peau.







«Je suis vraiment fière de ma peau, des cicatrices et des rougeurs que j’ai… elles font partie de moi maintenant», a-t-elle expliqué.

«Quand je suis entré dans le [I’m a Celebrity… Get Me Out of Here] jungle ma peau était horrible à l’époque, c’était la première chose quand je suis sorti, ma mère m’a dit que tu avais vraiment aidé les autres qui traversaient ça.







« On en arrive à ce stade quand on pense oh oui, j’ai quelques places, mes amis et ma famille m’aiment comme je suis. »

Elle a poursuivi: «Cela m’a emmené dans ce voyage d’acceptation, mais aussi maintenant je suis vraiment fière de ma peau, des cicatrices et des rougeurs que j’ai, mais elles font partie de moi maintenant.

«Quatre mois après être allé dans la jungle et je faisais un reportage sur This Morning et je recevais des trolls disant que j’avais une pizza face et d’autres trucs et j’ai regardé le canon de la caméra et l’ai appelé et c’était tellement libérateur. «







Tout au long de son parcours, Toff a aidé et inspiré des milliers de jeunes femmes et hommes à travers le Royaume-Uni en parlant si ouvertement de ses problèmes d’acné.

La star de télé-réalité est devenue célèbre pour la première fois en 2014 lorsqu’elle a décroché un rôle dans Made In Chelsea sur E4.