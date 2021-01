Georgia Tennant a déclaré qu’un directeur de casting lui avait dit qu’elle n’était pas un « partenaire convaincant » pour son mari David Tennant.

David, 49 ans, et Georgia, 36 ans, sont mariés depuis neuf ans et partagent cinq enfants ensemble.

Cependant, dans une interview accordée à Radio Times, la Géorgie a révélé à quel point le couple s’était heurté à une résistance à travailler ensemble à l’écran.

Georgia a déclaré: « Personne ne semblait vouloir me laisser le faire. D’une part, un directeur de casting m’a dit que je n’étais pas un partenaire convaincant pour lui …

« J’étais comme, » Mais nous sommes mariés. Avec pas mal d’enfants! » Donc, fondamentalement, chaque acteur qui pourrait éventuellement jouer le rôle devrait être éliminé pour que je puisse jouer sa femme… «







L’arrivée de la pandémie de coronavirus semble avoir été la clé improbable du couple travaillant ensemble alors qu’ils apparaissent côte à côte dans la sitcom Staged.

La série suit des versions fictives de David Tennant et Michael Sheen alors qu’ils tentent de répéter une pièce, Luigi Pirandello’s Six Characters in Search of an Author, over Zoom.

La deuxième manche voit les acteurs voir les États-Unis essayer de refaire Staged et les acteurs doivent voir leurs propres rôles refondus dans la série.







Heureusement, la vraie Mme Tennant n’a pas eu à voir une autre actrice jouer la femme fictive de son mari, la Géorgie jouant également le rôle dans Staged.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous aurions imaginé que nous aurions fait », a ajouté David au magazine.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés lors de leur collaboration sur Doctor Who lorsque Georgia a joué « The Doctor’s Daughter » dans un épisode unique en 2008 pour David’s Tenth Doctor.







Par coïncidence, Georgia est la fille de Peter Davison, qui était le cinquième médecin de l’histoire de Doctor Who.

Le couple s’est marié en 2011 et a cinq enfants ensemble: Ty, 18 ans, Olive, neuf ans, Wilfred, sept ans, Doris, cinq ans et bébé Birdie.

Ty est le fils de Georgia issu d’une relation antérieure que David a officiellement adoptée.

La deuxième saison mise en scène est maintenant disponible sur BBC iPlayer et est diffusée chaque semaine le lundi sur BBC One.

