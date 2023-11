Georgia Tech WBB domine dans la victoire 83-53

ATLANTA — Georgia Tech Women’s Basketball a ordonné que sa défense soit étouffée et couverte, remportant les débuts de la saison 2023-2024 83-53 contre les Chanticleers de la côte de la Caroline.







Le match était le deuxième plus fréquenté de l’histoire de l’équipe pour les matchs au pavillon McCamish. 4 963 personnes, ou plutôt enfants, ont assisté au match de la Journée de l’éducation où l’équipe a invité des enfants de tout le système scolaire public d’Atlanta dans le cadre de leur programme Buzzer Readers. La foule composée principalement d’enfants de la maternelle à la 3e année était de loin le bruit le plus aigu et le plus long auquel j’ai participé.

Étant donné que le jeu a été conçu pour que les enfants puissent y assister à l’école, la notification a eu lieu à 11 heures du matin.

“J’ai pensé que c’était génial. En fait, j’apprécie la matinée, je sais que cela semble fou, mais la plupart du temps, nous nous entraînons le matin. Les joueurs sont frais, ils ont l’habitude de se lever tôt. Je pense que c’est une excellente occasion de tendre la main à votre communauté et peut-être d’inspirer un groupe de jeunes enfants à vouloir venir à Georgia Tech, jouer au basket-ball ou devenir entraîneur, qui sait. J’aime jouer à ce jeu et je suis heureux que nous soyons de retour », a déclaré l’entraîneur-chef de Georgia Tech, Nell Fortner, lors de la conférence de presse d’après-match.

En ce qui concerne la performance sur le terrain, Kayla Blackshear et Tonie Morgan se sont démarquées, marquant respectivement 24 et 20 points, Kayla tirant à 75 % et Tonie à 50 %.

Tous les Yellow Jacket de la liste ont joué aujourd’hui, parmi lesquels les nouveaux étudiants de première année D’Asia Thomas-Harris, Rusne Augustinaite, Ariadna Termis et Jada Bediako qui font leurs débuts en technologie. Augustinaite a marqué 14 points avec quatre tirs à trois points.

1er trimestre

Tech a joué l’offensive rapide qu’ils recherchaient depuis le début en menant 10-0 sur un seau de Kara Dunn plus trois d’Inés Noguero et Tonie Morgan.

Dunn a quitté le match dans les deux premières minutes, l’équipe n’avait pas de mise à jour quant à la cause ou à son calendrier de retour.

Rusne Augustinaite a été la première des nouvelles Jackets à entrer sur le terrain, marquant un trois pour son premier seau de sa carrière universitaire pour donner une avance de Tech à 13-2. Sydney Johnson et D’Asia Thomas-Harris ont également fait respectivement leurs débuts en technologie et en carrière. Tech a terminé le quart en menant 18-10.

2e trimestre

Ari Termis a fait ses débuts en carrière au début du deuxième trimestre alors qu’elle, Kayla Blackshear et Avyonce Carter assumaient les tâches avancées pendant la majeure partie du trimestre. Coastal a réduit l’avance à seulement quatre points 22-18 après avoir converti un jeu à trois points, mais Tech a ensuite terminé le quart 20-6 avec les premiers points de Thomas-Harris, un fantastique lay-up de conduite croisé de Morgan et un Blackshear très efficace qui a tiré 4-4 avec 10 points dans le quart, donnant à Tech une avance de 42-24 à la mi-temps.

3ème trimestre

Tech a eu des ennuis un peu plus tôt qu’ils ne l’auraient souhaité au troisième quart, plaçant Coastal dans le bonus à 4:36. Certes, quelques-unes de ces fautes étaient très délicates. Offensivement, Tech a joué sur le régulateur de vitesse, laissant Tonie faire ce qu’elle voulait, marquant sept points alors que l’avance de Tech passait à 21. Augustinaite a frappé son troisième trois pour atteindre 11 points et un vol + lay-up de Noguero l’a placée à 10 points en route vers un 59. -38 avance.

4ème trimestre

Le quatrième quart-temps a été tout à fait inutile, mais il a vu Augustinaite frapper son quatrième trois autres trois pour terminer avec des points à ses débuts, tandis que Blackshear a atteint la barre des 20 points et plus. C’est dans les cinq dernières minutes que l’entraîneur-chef Nell Fortner a finalement vidé le dernier banc pour affronter Anisa Clark.

Statistiques via Georgia Tech

Points à retenir

Mouvement du ballon et vitesse offensive: Cela a été une priorité pour Tech ces dernières années, sachant que le rythme est la manière dont ils peuvent maximiser les forces d’Ines, Kara et Tonie. Au départ, ils étaient extrêmement rapides avant que Coastal ne trouve une presse qui ralentissait l’offensive de Tech, ce que Nell a admis après le match, elle ne s’attendait pas à ce qu’elle se produise et n’avait pas planifié de match.

« Nous devons faire un meilleur travail avec notre presse-presse. Nous ne nous y attendions pas vraiment donc nous n’avons pas beaucoup travaillé là-dessus. Mais si les gens veulent nous faire ça, nous devons dénoncer la presse plus rapidement. Nous voulons toujours pouvoir attaquer. Vous devriez quand même avoir quelques chiffres même si les gens vont vous faire pression pour pouvoir encore attaquer le verre.

Néanmoins, comme le montre le tableau d’affichage, Tech ajusté a réussi à obtenir beaucoup d’offensive.

Rebondir: Pour un match éclatant, Nell était particulièrement mécontente du rebond offensif. En toute honnêteté, il s’agissait probablement d’un match dans lequel Blackshear aurait dû avoir 10 rebonds ou plus. Tech a été dépassé 42-37 par les Chanticleers.

« Je suis entraîneur-chef et je vois toutes les choses qui nécessitent du travail… nous avons cédé beaucoup trop de rebonds offensifs à Coastal Carolina. C’est décevant et c’est un manque de discipline. C’est quelque chose que nous devons faire mieux pour empêcher que cela se produise. Nous devons faire un meilleur travail pour revenir sur les tableaux offensifs », a déclaré Fortner.

Nouveaux visages: Voir tous les nouveaux visages était extrêmement agréable à voir. La blessure apparente de Kara a ouvert la porte à Augustinaite pour obtenir plus de minutes, et elle en a fait un usage fantastique grâce à sa capacité offensive. D’Asia Thomas a terminé avec huit points et cinq rebonds en seulement sept minutes de jeu.

«Je pense que D’Asia Thomas est entré et a bien joué. Rusne est quelqu’un qui adore le basket-ball, cela se voit quand elle y joue. Elle joue avec une énergie inspirante et amusante à avoir sur le terrain. Elle joue dur, avec Noguero. Nous sommes jeunes, nous parlons de joueurs qui essaient de trouver leur voie et d’acquérir cette expérience. J’ai été satisfait de la façon dont [Rusne] joué et D’Asia Thomas », a déclaré Fortner.

