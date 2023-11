Georgia Tech survit à la peur d’Howard

Kelly, qui a marqué 27 points et en compte désormais 52 en deux matchs cette saison, en a inscrit 20 en seconde période et a inscrit les quatre derniers points de son équipe sur la ligne des lancers francs. Le gardien junior a également marqué neuf des 13 derniers matchs de Tech.

«Mes coéquipiers croyaient en moi», a déclaré Kelly. «Ils sont venus vers moi au fil du temps et c’était mon travail de faire des jeux. Ils m’ont simplement donné confiance et c’est ce que j’ai fait.

Les Jackets (2-0) étaient menés à 12 min 37 s de la fin de la première mi-temps et n’ont repris l’avantage qu’à moins de trois minutes de la fin du temps réglementaire. C’était une piste à laquelle ils ne renonceraient pas – mais à peine. Joshua Strong a enterré un 3 avec trois ticks restants, puis Tech a rejeté la passe entrante qui a suivi. Le désespoir de Marcus Dockery, son tir à longue distance potentiellement égalisateur, était loin de la réalité puisque le buzzer a sonné au grand soulagement d’un grand nombre des 3 802 personnes présentes (dont la star du tennis Chris Eubanks et l’ancienne star des Atlanta Hawks Steve Smith).

Tyzhaun Claude de Tech a marqué 19 points et réussi six rebonds dans la victoire. Kowacie Reeves en a ajouté 15 et Kyle Sturdivant en a inscrit 11. Les Jackets n’ont récolté que 12 passes décisives sur 34 buts sur le terrain, ce qui n’est pas typique du style que l’entraîneur Damon Stoudamire veut jouer. Ils ont cependant réussi 22 rebonds offensifs.

Howard (1-1), qui a reçu 85 000 $ de Tech pour jouer le match de jeudi, a marqué 46 points dans la peinture, tiré à 50 pour cent du sol et réalisé 19 des 28 lancers francs.

“J’étais simplement plus heureux pour (les Jackets) parce qu’ils ont pris position”, a déclaré l’entraîneur de Tech Damon Stoudamire. « Ils ne se sont pas laissé céder. Ils ont continué à se battre, ils ont continué à se battre jusqu’à ce que le jeu tourne. Je pense que c’est un bon signe.

« Nous avons encore du chemin à parcourir. Mais, en même temps, il est toujours plus facile de critiquer et d’enseigner (quand) gagner plutôt que perdre.

Tech était en baisse de 14 avec un peu moins de 17 minutes à jouer, mais a continué à gratter et à griffer pour suivre le rythme des favoris de pré-saison MEAC. Finalement, le tireur brûlant Bison est resté 5:09 sans panier et Tech en a profité.

Le 3 de Kelly depuis le haut de la clé avec 2:43 à jouer a permis aux Jackets de mener 78-76, puis le lay-up de Kelly une possession plus tard a fait un match de 80-76. Howard ne s’est jamais approché à moins de deux points de là.

“J’ai l’impression que nous avons fait preuve de beaucoup de courage aujourd’hui”, a déclaré Sturdivant. « C’était important pour une nouvelle équipe, comme la nôtre, de revenir et de remporter cette victoire. Je sais juste que nous allons construire là-dessus et essayer de commencer le jeu avec un peu plus d’énergie. Je pense que nous en avons tiré la leçon.

Tech revient à l’action mardi à 19h30 lorsqu’il accueille Massachusetts Lowell au McCamish Pavilion.

Les deux équipes sont sorties en force jeudi et ont combiné pour commencer 12 sur 17 depuis le sol avec quatre dunks (trois par les Jackets et un par les visiteurs). À un moment donné de la première mi-temps, chaque équipe tirait à 76,9 pour cent.

Howard a marqué le premier point du match avec une poussée de 7-0 qui comprenait un vol et un lay-up de Jordan Hairston et un 3 dans le coin gauche de Hairston, portant le score à 28-22 à 10:38. Un peu moins de quatre minutes plus tard, le lay-up de Bryce Harris a permis aux Bison de mener 37-30, ce qui était leur plus grande avance de la mi-temps.

Tech obtiendrait un score de 39-38 sur un lay-up de Claude avec 3:24 à jouer et de 42-41 sur un lay-up de Reeves avec 2:04 à jouer dans la période. Strong a marqué cinq buts de suite pour terminer la mi-temps, permettant aux visiteurs de mener 47-41 à la pause.

Howard, entraîné par l’ancien joueur de Duke Anthony Blakeney, a tiré 58,1 pour cent en première mi-temps.

Le Bison est sorti et a marqué six fois de suite, y compris un dunk en flèche de Harris et un revers incontesté de Strong qui a porté le score à 53-41 et a forcé un temps mort Tech. Cette avance est passée à 57-43 avant que Tech ne se réveille un peu.

« (Stoudamire) disait essentiellement que nous devons reprendre notre énergie. Nous avons travaillé trop dur pendant l’intersaison et à l’entraînement pour sortir et manquer d’énergie », a déclaré Sturdivant. “Les tirs manqués et réussis vont et viennent, mais nous ne pouvons jamais revenir en arrière et dire que nous n’avons pas joué aussi fort que possible. C’est une mauvaise pilule à ne pas avaler.

Kelly a marqué cinq buts de suite pour réduire le déficit à 57-52, puis Deebo Coleman a récupéré une passe et l’a emmenée dans l’autre direction pour un chelem à une main, forçant un temps mort de Howard avec 13 :13 à jouer. Le 3 de Coleman avec 11:48 au compteur a égalisé le match à 59 pour tous.

Mais les Bison n’ont pas cillé et ont utilisé leur propre blitz de 10-3 pour prolonger l’écart à 69-62 à 10 minutes de la fin. Après cela, ils n’ont tout simplement pas pu tenir le coup.

Shy Odom, le joueur de pré-saison MEAC de l’année, a mené Howard avec 22 points. Strong en a ajouté 18 et Harris a terminé avec 17 et huit rebonds.

“(Tech) était résilient”, a déclaré Blakeney. « C’était quelque chose qui était tout simplement évident pour moi. Ils ont continué à jouer. Leur langage corporel n’a pas changé. Leur esprit n’a pas changé. Et je pense que c’est tout à l’honneur de l’entraîneur Stoudamire et de son équipe. Ils vont être vraiment bons et ce sont des étapes pour devenir bons et ils ont franchi, je pense, une étape aujourd’hui pour être résilients et devoir trouver un moyen de gagner. Ce n’est pas facile.