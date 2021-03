SAN ANTONIO: Lorela Cubaj a fait une chute effrayante et son équipe de Georgia Tech a failli en faire autant, mais les deux se sont rétablies pour jouer un autre jour dans le tournoi féminin de la NCAA.

Cubaj a marqué 14 points, y compris les lancers francs en prolongation, et les Yellow Jackets, cinquième tête de série, sont revenus d’un déficit de 17 points à la mi-temps pour faire reculer Stephen F. Austin 54-52 dimanche.

Les Yellow Jackets, première victoire au premier tour depuis 2012 et le quatrième plus grand retour de l’histoire du tournoi, les envoient à un affrontement mardi contre le vainqueur de la quatrième tête de série de Virginie-Occidentale et de la 13e tête de série Lehigh dans la région d’Hemisfair.

Cubaj, d’Italie, a quitté le match au deuxième quart après avoir chuté en tentant un rebond. Elle a semblé se frapper l’arrière de la tête sur le terrain et, après plusieurs minutes, elle a pu repartir avec de l’aide. Elle est revenue quatre minutes plus tard pour terminer la mi-temps avec SFA menant 34-17, la moitié de la saison la plus basse pour Georgia Tech (16-8).

Le problème majeur pour nous au cours des deux premiers trimestres est que nous ne jouions pas comme ensemble, a déclaré Cubaj. Nous parlions de la manière dont nous devions rester ensemble. J’ai l’impression que c’était aussi comme les nerfs. C’est notre premier match de tournoi NCAA, donc nous devions simplement nous en débarrasser.

Les Ladyjacks ont tiré 45% en première mi-temps, mais ont chuté à 15% sur 4 tirs sur 26 en seconde période.

Je pensais certainement que la presse faisait la différence pour nous », a déclaré Nell Fortner, à sa deuxième année en tant qu’entraîneur-chef de Tech. Créer des revirements et les forcer vraiment à prendre des photos qu’ils n’auraient peut-être pas prises autrement.

Je suis si fier de nos enfants pour la force avec laquelle nous nous sommes battus à 17 ans. J’ai vraiment fait du bon travail en nous battant pour revenir, en croyant et en n’abandonnant jamais.

Après que les lancers francs en prolongation de Cubajs aient donné à Georgia Tech sa première avance depuis 6-4, Anaya Boyd et Lotta-May Lahtinen ont pris des paniers autour d’un lancer franc SFA pour une avance de cinq points avec 1:36 à jouer. La recrue de la SFA Avery Brittingham a converti un jeu de trois points avec 47 secondes à jouer et a eu une chance d’égaliser le match à la fin, mais a raté deux fois sous le panier avant son troisième essai après le buzzer.

Cubaj a saisi 10 rebonds et bloqué quatre tirs pour Georgia Tech. Lahtinen a également marqué 14 points et Kierra Fletcher a ajouté 11 points et neuf rebonds.

Après une première mi-temps frémissante, une équipe technique différente a émergé au troisième quart, tirant 54% et devançant SFA 19-5 et terminant à 39-36 dans la période finale sur Loyal McQueens 3 points au buzzer. Une course 10-2 Georgia Tech a créé une égalité de 48 tous avec 1:12 restant dans le règlement. Les équipes ont échangé des ratés avant que Stephanie Visscher de la SFA ne soit incapable de convertir un coup de scoop gaucher au buzzer.

Brittingham a marqué 16 points avec 13 rebonds pour les Ladyjacks (24-3), qui ont eu une séquence de 19 victoires consécutives. Visscher a ajouté 14 points et 10 rebonds.

Le temps va guérir ce qu’ils traversent en ce moment, mais ce n’est pas facile à leur dire et ils n’ont pas été à ce stade auparavant et… ont ressenti cette déception en ce moment que nous n’avons pas clôturé cela », a déclaré l’entraîneur de la SFA Mark Kellogg. Le temps va guérir ces blessures et bien y regarder en arrière, bien revenir dans quelques semaines ou chaque fois que ce sera le cas et célébrer cela et lui donner son, vous savez, le jour qu’il mérite, car cela a été remarquable.

GRANDE IMAGE

Stephen F. Austin: C’était un effondrement déchirant pour les Ladyjacks, mais ils ont relancé une histoire dormante mais riche du tournoi NCAA avec leur première apparition en 15 ans. Il s’agissait de leur 17e apparition avec leur dernière victoire en 2000. Les Ladyjacks ont atteint le Sweet 16 à cinq reprises, la dernière fois en 1996.

Georgia Tech: Les Yellow Jackets ont été choisis pour terminer neuvième de l’ACC, mais se sont classés troisième, à égalité pour le plus grand nombre de victoires à l’ACC dans l’histoire du programme et se retrouvent maintenant dirigés vers le deuxième tour après avoir prouvé leur résilience. Ils avaient perdu 12 matchs consécutifs en prolongation avant dimanche.

TEXAS CONNECTIONS Fortner, qui a joué au Texas, était assistant diplômé puis entraîneur adjoint à la SFA de 1986 à 1990 lorsque les Ladyjacks ont fait trois apparitions consécutives dans la NCAA. Elle est l’un des 15 entraîneurs de tous les temps à emmener trois équipes différentes (Purdue, Auburn) dans les NCAA.

__

Plus de basketball féminin AP: https://apnews.com/Womenscollegebasketball et https://twitter.com/AP_Top25