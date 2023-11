Georgia Tech remporte les débuts de Damon Stoudamire et bat Georgia Southern

Stoudamire, embauché en mars pour remplacer Josh Pastner, licencié, a vu son équipe utiliser un score de 21-9 en retard pour s’éloigner de Southern. Les Eagles n’étaient menés que 52-50 avec moins de 10 minutes à jouer, mais un barrage de 3 et une pression défensive accrue de la part des Yellow Jackets ont changé le cours du jeu.

«J’adore notre groupe. Je pense qu’ils commencent à adhérer », a déclaré Stoudamire. “Je pense qu’ils voient que les choses que nous faisons fonctionnent lorsque nous les exécutons et lorsque nous jouons ensemble.”

Explorer La couverture complète de l’AJC sur les Jackets La couverture complète de l’AJC sur les Jackets

Les Jackets (1-0) ont inscrit 29 tirs à 3 points, soit 13, et ont tiré à 56,7% en seconde période. Ils ont également réalisé 17 passes décisives sur 27 buts sur le terrain et surmonté 13 revirements et 10 lancers francs manqués.

Kowacie Reeves a marqué 15 points et Tyzhaun Claude a réalisé un double-double de 10 points et 10 rebonds.

«C’est à cela que je m’accroche quoi qu’il arrive», a déclaré Claude à propos de ses rebonds. « Offensivement, si je réussis ou rate des tirs, je sais que je peux avoir un impact sur le jeu en rebondissant. Chaque match, chaque entraînement, c’est ce que je vais faire pour mon équipe : m’assurer que nous obtenons des biens supplémentaires pour nous aider à gagner.

Tech revient au pavillon McCamish à 19h30 jeudi pour accueillir Howard (1-0).

Lundi soir, les Jackets ont connu un début terriblement lent, qui ont raté neuf de leurs 10 premiers tirs (ainsi que deux lancers francs) pour tomber dans un trou de 8-2 au cours des sept premières minutes de jeu. Le 3 de Coleman depuis le coin gauche a mis fin à une disette sans but de 5 :01 pour les Jackets.

Southern ne s’en sortait pas beaucoup mieux puisqu’il restait cinq minutes sans panier avant que le lay-up de Jamar Franklin ne donne une avance de 10-6 aux visiteurs.

Tech a pris sa première avance de la soirée lorsqu’Amaree Abram a marqué à 3 depuis le coin gauche, portant le score à 12-9. Les Eagles sont revenus immédiatement pour remonter 16-15 sur le jeu à quatre points de Cam Bryant.

Le lay-up rapide de Kelly faisait partie d’une courte séquence de 5-0 pour Tech et a permis aux Jackets de mener 26-22 à 4:25. Claude a prolongé cette avance à 28-22 avec quelques pivots sur le bloc gauche avant de réaliser un lay-up.

Southern a riposté pour revenir à un but à trois reprises et c’est là que se trouvait la marge avant la pause avec Tech menant 32-31. Les Jackets ont tiré à 32,1% du sol, ont raté sept lancers francs et ont retourné le ballon huit fois. Southern n’a terminé que 10 sur 30 sur le terrain et a commis 13 fautes au cours des 20 premières minutes.

«C’était génial de nous voir sortir en seconde période et jouer comme nous l’avons fait. J’ai été vraiment déçu de notre attaque en première mi-temps », a déclaré Stoudamire. «Je pense simplement que nous avons partagé le ballon et c’est l’une des choses sur lesquelles j’ai vraiment insisté tout l’été et tout l’automne, avoir un bon mouvement du ballon et j’en ai été vraiment déçu. Quand nous ne partageons pas le ballon, nous ne sommes pas une bonne équipe.

Les cinq premières minutes de la seconde mi-temps ont vu quatre changements d’avance avant que trois lancers francs consécutifs de Coleman ne donnent aux Jackets une avance de 47-44. Le 3 de Coleman dans le coin gauche a donné l’avantage à Tech 52-48 avec 11:56 au compteur.

Le troisième triple de Coleman de la soirée a donné aux Jackets leur plus grande avance du match, 58-50, à neuf minutes de la fin. Deux minutes plus tard, exécutant la pause rapide, Coleman a pris un plat de Kyle Sturdivant et a réussi un dunk à une main, portant le score à 63-52.

Géorgie Tech 84, Géorgie Sud 62

Southern n’avait plus aucune chance dans son arsenal à partir de là. Lorsque la poussière est retombée, Tech avait dominé Southern 32-12 au cours des 10 h04 finales.

«Je pense que nous avons créé notre attaque. Nous sommes meilleurs lorsque nous créons notre attaque à travers notre défense », a déclaré Sturdivant. “Lorsque nous obtenons des arrêts et courons en transition, cela ne met pas autant de pression sur la nécessité d’exécuter autant et j’ai l’impression que nous sommes l’une des meilleures équipes lorsque nous nous convertissons, obtenons des arrêts, rebondissons et courons.”

Franklin a mené Southern (0-1) avec 17 points. Les Eagles, jouant sans trois joueurs, dont le transfert de l’Ohio State et Eugene Brown, diplômé de Southwest DeKalb, sont tombés à 2-5 de tous les temps contre Tech.

Georgia Southern a reçu 85 000 $ de Tech en acceptant de jouer le match de lundi.