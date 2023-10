LES APPARTEMENTS – Georgia Tech Athletics pleure la perte de l’ancienne entraîneure-chef associée du basket-ball féminin, Tasha Butts, décédée lundi après une courageuse bataille de deux ans contre le cancer du sein. Butts était une joueuse vedette, une entraîneure adjointe de renommée nationale et une entraîneure-chef de première année à l’Université de Georgetown avant son décès à 41 ans.

« La nouvelle du décès de Tasha est incroyablement triste », a commenté l’entraîneur-chef Nell Fortner. « Tasha a joué un rôle déterminant dans le succès de ce programme. Ce qu’elle a fait en tant que membre de cette équipe d’entraîneurs ne peut être surestimé. Elle était dure – dure avec ses enfants, dure dans ses attentes, mais pourtant elle était douce au fond quand les joueurs avaient besoin d’elle pour être là pour eux, et elle était toujours là pour eux. Nous sommes incroyablement tristes que ce jour soit arrivé. Elle s’est battue dès le jour de son diagnostic. Nous sommes fiers de son combat jusqu’au bout. Nous aimerons toujours Tasha. Elle nous manquera à jamais. »

Butts a été annoncé comme 11e entraîneur-chef de l’Université de Georgetown le 11 avril 2023 après une longue carrière d’entraîneur et professionnelle en WNBA. Elle a servi quatre ans à Georgia Tech sous la direction de l’entraîneur-chef Nell Fortner, arrivant en avril 2019 en tant qu’entraîneur adjoint. Elle a été promue entraîneur-chef associé en avril 2021.

En quatre ans avec les Yellow Jackets, Butts a aidé à guider Georgia Tech vers des participations consécutives au tournoi de la NCAA, deux campagnes de plus de 20 victoires, neuf victoires contre des adversaires classés et le meilleur classement du programme dans la Conférence de la côte atlantique de l’histoire du programme au n°1. 3 en 2021.

Au cours de la saison 2021-22, Georgia Tech a passé 14 semaines dans le classement national, grimpant jusqu’à la 11e place du classement. Presse associée sondage. Les Yellow Jackets ont enregistré une victoire marquante en 2021 en battant le numéro 3/2 UConn, 57-44, au pavillon McCamish, mettant ainsi fin à la séquence de 240 victoires consécutives des Huskies contre des adversaires non classés. Cette victoire a marqué la première de Tech contre un adversaire parmi les trois premiers depuis 2009. Les Yellow Jackets ont couronné la saison en faisant leur deuxième participation consécutive au tournoi de la NCAA.

Butts a aidé Georgia Tech à remporter une saison 2020-21 destinée au livre des records alors que les Yellow Jackets ont réalisé leur 10e saison.ème apparition globale au tournoi de la NCAA et s’est qualifié pour le Sweet 16 pour la deuxième fois seulement dans l’histoire du programme. Les Yellow Jackets ont terminé troisièmes de l’ACC pour remporter la meilleure tête de série du programme dans le tournoi ACC au n ° 3.

En dehors du terrain, Butts a été sélectionnée sur la liste de surveillance des entraîneurs universitaires noirs de basket-ball féminin ABIS en 2023 et a reçu le prix Giant Steps Award 2023 en tant qu’individu qui a fait preuve de courage, d’héroïsme, de triomphe dans l’adversité et d’activisme communautaire grâce au pouvoir du sport. .

Originaire de Géorgie, Butts est retourné dans l’État de Peach après huit ans en tant qu’entraîneur adjoint à LSU. Au cours de ses huit saisons à LSU, Butts a participé à quatre saisons de 20 victoires et à six participations au tournoi de la NCAA, soulignées par des courses consécutives au Sweet 16 en 2012 et 2013. Elle a contribué à créer trois classes de recrutement parmi les 20 meilleures (2011, 2017, 2019), tout en signant sept des 100 meilleurs espoirs, dont un All-American de McDonald’s en 2017. En huit saisons à LSU, Butts a entraîné et encadré six récipiendaires du tableau d’honneur académique de la SEC et a développé sept sélections de la SEC.

Avant son passage à LSU, Butts a enregistré trois saisons réussies (2008-11) en tant qu’entraîneur adjoint à l’UCLA. Les Bruins ont atteint le tournoi de la NCAA à deux reprises, compilant une note globale de 72-26 et une deuxième place à la conférence Pac-10 en 2010 et 2011. La saison 2010-11 a été inscrite dans le livre des records alors que les Bruins ont établi des records pour les matchs réguliers. -victoires de la saison (26), victoire du Pac-10 (16) et défense marquante (55,3 points par match), tout en remportant la troisième place du tournoi NCAA.

Au cours de la saison 2007-08, Butts a été entraîneur adjoint à l’Université Duquesne où ses responsabilités comprenaient le recrutement, la détection des adversaires, les universitaires, la liaison avec l’équipement, la planification et le développement des joueurs du périmètre.

Vainqueur de lettres au Tennessee pendant quatre ans, Butts a aidé les Lady Vols à atteindre un record de 124-17 de 2000 à 2004. Tennessee a atteint le Sweet 16 lors de sa première campagne et s’est qualifiée pour le Final Four 2002 lors de sa deuxième saison. Elle a ensuite aidé les Lady Vols à remporter des matchs consécutifs de championnat national lors de ses saisons junior et senior (2003, 2004). En tant que senior, Butts a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-SEC après avoir récolté en moyenne 10,4 points par match et se classant deuxième de la ligue avec un pourcentage de réussite sur le terrain de trois points (43,0).

De plus, Butts faisait partie de quatre équipes de championnat de saison régulière de la SEC, alors que le Tennessee a compilé un record de 55-1 SEC au cours de ses quatre années. Elle a quitté l’UT au quatrième rang de tous les temps pour les matchs joués (141) et à égalité au septième rang pour les tirs à trois points réalisés (103). Le sommet en carrière de Butt avec 37 points contre Vanderbilt le 16 février 2004, à égalité au 11e rang sur la liste des buteurs en un seul match des Lady Vols.

Butts est diplômé du Tennessee avec un baccalauréat ès sciences en gestion du sport avec une mineure en administration des affaires en 2004. Elle a été choisie par les Lynx du Minnesota avec la 20e sélection lors du repêchage de la WNBA 2004 et a participé aux 30 matchs en tant que recrue, aidant le club. égaler un record de franchise avec 18 victoires et gagner une place en séries éliminatoires.

Après la saison WNBA 2004, elle est retournée à son alma mater et a été entraîneur adjoint diplômé avec Pat Summitt. Les Lady Vols ont remporté le championnat SEC 2005 cette saison-là et se sont qualifiés pour le Final Four.

Butts a joué à l’étranger à l’automne 2005 pour Essa/Barreiro au Portugal, avec une moyenne de près de 18,0 points par match. La saison suivante, elle a joué pour Raanana Hertizliya en Israël, où elle a marqué 15,5 points par match. Butts a également joué brièvement avec les Charlotte Sting et les Houston Comets de la WNBA.

En dehors du terrain, Butts était l’un des 14 entraîneurs adjoints de tout le pays choisis pour participer au programme de développement professionnel annuel « Atteindre l’excellence en entraînement » d’Advocates for Athletic Equity (AAE) pour les entraîneurs de basket-ball en juin 2016. Au cours de sa première année en Géorgie. Tech, Butts a été sélectionnée pour participer au programme Women Coaches NEXT UP 2020. Butts a été sélectionné parmi un domaine compétitif par la WBCA et les Women Leaders in College Sports pour participer au programme. Elle a également servi de mentor à la WBCA.

Originaire de Milledgeville, en Géorgie, Butts a fréquenté le Baldwin High School où elle était une All-American par consensus et la Joueuse de l’année Georgia Gatorade. Elle reste la meilleure buteuse de tous les temps à l’école et son maillot n°23 de lycée a été retiré en décembre 2000. En août 2004, la ville de Milledgeville a honoré Butts avec une clé de la ville et une proclamation de réussite sur « Tasha Butts ». Jour.”

Elle laisse dans le deuil ses parents, Spencer, Sr. et Evelyn, son frère Spencer, Jr. et son neveu Marquis ainsi qu’une famille élargie et toute la communauté du basket-ball féminin.