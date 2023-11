Georgia Tech Golf en recrute deux de Suède – Basketball masculin – Georgia Tech Yellow Jackets

“Nous nous sentons vraiment chanceux de recruter Albert et Didrik”, a déclaré Heppler. « Nous les avons vus pour la première fois au British Boys Championship, et l’interaction entre eux et leurs coéquipiers suédois était fascinante. Nous avons commencé à construire une relation avec eux, et Entraîneur (Devin) Stanton a fait un très bon travail en communiquant avec eux et en les incitant à venir nous voir. Albert est arrivé premier et a passé un très bon moment. Il adorait les terrains de golf et les installations d’entraînement. Il est rentré chez lui et a dit à Didrik à quel point c’était bon. Il a survolé et a vécu une expérience similaire.

Hansson est classé n°55 au classement mondial de golf amateur et n°2 en Europe, tandis que Ringvall Bengtsson occupe le n°770 au WAGR et le n°181 en Europe.

Ringvall Bengtsson a connu beaucoup de succès dans les épreuves du circuit junior en Europe, remportant huit classements parmi les 5 premiers au cours des 12 derniers mois dans des épreuves comptant pour son classement EGR, dont deux victoires et une deuxième place dans les épreuves Elite du circuit junior suédois. Il a remporté le Stenson Sunesson Junior Challenge et a terminé deuxième au R&A Boys Amateur Championship 2022, au Teen Tour Elite #6, à la Swedish Golf Team Invitation et au GTT Finale-Sweden Invitational.

Bénéficiant d’un palmarès amateur impressionnant, Hansson rejoint Georgia Tech après avoir remporté la Coupe d’Europe des Nations-Copa Sotogrande en Espagne et terminé deuxième du St. Andrews Links Trophy, du Stora Hotellet Fjallbacka Open et de la Copa amateur espagnole SM El Rey. en 2023. Hansson a atteint la finale du Championnat international espagnol en mars, a terminé sixième en partie par coups au Championnat amateur 2023 et a terminé à égalité au 50e rang. ème au Championnat d’Europe amateur.

“Ils sont plus âgés (ils auront 20 ans lorsqu’ils s’inscriront à Tech), de jeunes hommes très mûrs”, a ajouté Heppler. « J’attends d’eux beaucoup de leadership et de maturité. Albert a connu un été phénoménal, se classant au 29e rang. ème dans le monde. Didrik a continué à bien jouer au golf junior. Nous avons deux gars vraiment matures qui sont les meilleurs amis et qui se poussent mutuellement. L’équipe sera une grande partie de leur expérience, car c’est ce qu’ils savent d’où ils viennent. J’ai hâte qu’ils arrivent ici, et ils constitueront d’énormes ajouts à ce programme. Ils devraient être prêts à partir dès le premier jour. Ce sont des joueurs matures et complets qui savent très bien tout faire.

Initiative d’entraînement compétitif, deuxième tour

Vous cherchez à bâtir sur succès de l’initiative Competitive Drive de l’année dernièreGeorgia Tech, la Georgia Tech Foundation et Georgia Tech Athletics s’associent à nouveau pour lancer Initiative d’entraînement compétitif, deuxième tour. CDI Turn 2 a pour objectif de collecter 2,5 millions de dollars de nouveaux dons au fonds de bourses d’études sportives du Fonds Alexander-Tharpe d’ici le 31 décembre, et Georgia Tech et la Georgia Tech Foundation égaleront les dons éligibles pour accélérer l’impact de l’athlétisme technologique. Comme l’année dernière, non seulement les dons au CDI Turn 2 seront doublés, mais les avantages du contributeur en termes de niveaux et de points de priorité seront également accordés au Fonds AT. Pour en savoir plus et contribuer en ligne, visitez atfund.org/turn2.

À PROPOS DU BASKET-BALL POUR HOMMES GEORGIA TECH

L’équipe masculine de basket-ball de Georgia Tech en est à sa première année sous la direction de l’entraîneur-chef Damon Stoudamire. Tech est membre de l’Atlantic Coast Conference depuis 1979, a remporté quatre championnats de l’ACC (1985, 1990, 1993, 2021), a participé 17 fois au tournoi de la NCAA et a participé à deux Final Fours (1990, 2004). Connectez-vous avec Georgia Tech Men’s Basketball sur les réseaux sociaux en aimant leur La page Facebookou suite à Twitter (@GTMBB) et Instagram. Pour plus d’informations sur Tech Basketball, visitez Ramblinwreck.com.

Les abonnements pour le basket-ball masculin peuvent être réservés ici.