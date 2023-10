LES APPARTEMENTS – Arrivant à la fin de son programme d’automne, l’équipe de golf de Georgia Tech concourt sur les deux côtes ce week-end, avec un groupe de joueurs participant au prestigieux événement East Lake Cup du lundi au mercredi au Atlanta Athletic Club à Johns Creek, en Géorgie, et l’autre moitié de l’équipe participant à la Cypress Point Classic lundi et mardi à Monterrey, en Californie. Tech aborde ses derniers événements d’automne au cinquième rang du sondage des entraîneurs Bushnell/Golfweek après avoir terminé troisième à l’Olympia Fields/Fighting Illini Invitational, huitième au Ben Hogan Collegiate Invitational lors de ses deux premiers événements et deuxième à son événement à domicile, le Golf Club de Géorgie Collegiate Invitational. Les deux tournois de cette semaine présentent des effectifs limités mais de premier ordre. L’East Lake Cup présente les demi-finalistes des championnats masculins et féminins de la NCAA du printemps dernier – Florida, Georgia Tech, Florida State et North Carolina pour les hommes, et Wake Forest, Southern California, Stanford et Texas A&M pour les femmes. Les Yellow Jackets ont battu les Tar Heels, actuellement classés n°1 au pays, en demi-finale, avant de s’incliner face aux Gators en match de championnat. Les quatre équipes s’affronteront en partie par coups sur 18 trous lundi pour se classer dans la tranche de match play, qui aura lieu mardi (demi-finales) et mercredi (matchs de consolation et de championnat). La compétition commence chaque jour à 11 heures et Golf Channel retransmettra la compétition en direct chaque jour de 15 heures à 18 heures. Tech participera au Cypress Point Classic pour la troisième fois après avoir remporté l’événement de 2019 et terminé deuxième en 2016. Le peloton comprend Auburn, l’État de l’Arizona, Georgia Tech, l’Illinois, Pepperdine, Stanford, le Tennessee et le Texas pour deux jours de compétition en match play. . Lundi comprend 36 trous, une ronde de foursomes (coups alternés) et une ronde de quatre balles, avec trois équipes de deux hommes en compétition pour chaque équipe. Les équipes joueront six matchs en simple mardi. La compétition commence à 11 h, heure de l’Est, chaque jour.

Christo Lamprecht, numéro 2 mondial amateur, compte une victoire en tournoi et une deuxième place dans trois épreuves d’automne. (photo de Clyde Click) GAMME TECHNIQUE – Après avoir guidé les Yellow Jackets jusqu’au 19 du programmeème Championnat de la Conférence de la côte atlantique et deuxième place au championnat de la NCAA, entraîneur-chef Bruce Heppler a trois partants de retour pour ses 29ème saison sur The Flats, y compris les seniors Bartley Forrester (Gainesville, Géorgie) et Christo Lamprecht (George, Afrique du Sud) et étudiant en deuxième année Hiroshi Tai (Singapour), chacun d’entre eux étant classé parmi les 100 meilleurs joueurs amateurs du monde. Tous les trois font partie de l’alignement des Jackets pour la East Lake Cup cette semaine avec les étudiants de première année Carson Kim (Yorba Linda, Californie) et Kale Fontenot (Lafayette, Indiana). Lamprecht, le numéro 2 mondial amateur, cherche à s’appuyer sur une chute au cours de laquelle il a remporté une victoire (Fighting Illini Invitational), une deuxième place (Ben Hogan Collegiate) et une égalité pour la 14e place.ème (Club de golf de Géorgie collégiale). La semaine dernière, il a concouru pour son Afrique du Sud natale au Championnat du monde amateur par équipe, à égalité pour la septième place individuelle. Forrester est à égalité pour la huitième place (Fighting Illini Invitational) et la 18eème (Golf Club of Georgia) dans trois épreuves, tandis que Tai est à égalité au 25e rangème (Ben Hogan) et 14ème (Golf Club of Georgia) lors de ses deux tournois. Le meilleur résultat de Kim est à égalité depuis 30ème au Golf Club of Georgia, tandis que Fontenot était à égalité au 30e rangème au Fighting Illini Invitational Heppler a envoyé des personnes âgées Adam Bratton (Newburgh, Indiana), Aidan Kramer (Oviedo, Floride) et Andy Mao (Johns Creek, Géorgie) et les étudiants de deuxième année Brady Rackley IV (Atlanta, Géorgie) et Aidan Tran (Fresno, Californie) à Cypress Point avec un étudiant de première année Colson Brown (North Augusta, Caroline du Sud). Kramer et Mao ont tous deux bien joué au Golf Club of Georgia il y a deux semaines, Kramer affichant le premier top 10 de sa carrière (à égalité au neuvième rang) pour mener les Yellow Jackets, et Mao à égalité au 25e rang.ème lieu. Brown est un joueur de football non boursier qui a joué au golf au lycée de North Augusta High School, et comme six joueurs sont requis pour le Cypress Point Classic, il a été ajouté à la liste spécifiquement pour cet événement. Junior Benjamin Reuter (Naarden, Pays-Bas) porte une chemise rouge en 2023-24.

INFORMATIONS SUR LA COUPE DU LAC EST – La neuvième East Lake Cup annuelle aura lieu du 30 octobre au 1er novembre au Atlanta Athletic Club. Huit des meilleures équipes masculines et féminines s’affronteront, dont les champions nationaux masculins en titre, les Florida Gators, et les championnes féminines, les Wake Forest Demon Deacons. Golf Channel et Peacock assureront une couverture en direct de la compétition, qui aura lieu à l’AAC alors que l’East Lake Golf Club est en cours de rénovation (la compétition reviendra à l’ELGC en 2024). Calendrier des compétitions Lundi 30 octobre (match par coups) : 10 h 55 | Couverture de Golf Channel : de 15h à 18h (en direct) ; 20h-23h (replay)

Mardi 31 octobre (demi-finales en match play) : 11 h | Couverture de Golf Channel : de 15h à 18h (en direct) ; 20h-23h (replay)

Mercredi 1er novembre (finales par match play et consolation) : 11 h | Couverture de Golf Channel : de 15h à 18h (en direct) ; 20h-23h (replay) Champ – Les huit demi-finalistes des championnats nationaux masculin et féminin de Division I de cette année devraient concourir : Equipes masculines : Floride, Georgia Tech, État de Floride, Caroline du Nord

Floride, Georgia Tech, État de Floride, Caroline du Nord Equipes féminines : Wake Forest, Californie du Sud, Stanford, Texas A&M Formater – Le format du tournoi comprend 18 trous en partie par coups pour déterminer un champion individuel masculin et féminin et pour établir les classements pour le match play en équipe. Il y aura ensuite deux tours de match play pour déterminer un champion par équipe, ainsi qu’un match de consolation pour déterminer la troisième place.