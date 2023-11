Georgia Tech Football : aperçu snarky – Clem(p)son

J’ai gagné le concours d’orthographe de l’école en huitième année. C’était moins un objectif qu’une attente personnelle depuis que je suis devenu éligible au concours d’orthographe, alors quand j’ai finalement réussi, honnêtement, je n’étais pas trop excité. J’étais simplement soulagé d’avoir réussi à réussir lors de ma dernière chance après avoir échoué* au cours de chacune des quatre années précédentes.







* Surtout après la débâcle de la septième année. Vous savez, l’abeille de la classe est censée n’être que des mots faciles au départ ? J’ai eu « crachoir » comme tout premier mot. Je connaissais le mot, à un détail près ; J’ai deviné qu’il y avait un T, alors j’ai été immédiatement éliminé, tout comme les huit enfants après moi qui ont reçu un mot qu’ils n’avaient jamais entendu auparavant. Le mot gagnant pour notre classe ce jour-là était « princesse ». Je me demande toujours si mon professeur d’anglais de septième année me l’a fait intentionnellement.

Je mentionne tout cela parce que mon soulagement face à la victoire contraste fortement avec les champions perpétuels du concours d’orthographe du comté de Pickens : les fans de Clemson.

Les fans de Clemson ont tendance à être des gens heureux. Les fans plus âgés sont heureux parce que quiconque aime encore le football après une décennie de Tommy Bowden doit être dans une assez bonne position mentale. Les jeunes supporters n’ont jamais eu à connaître une quelconque misère footballistique prolongée. Mais quel que soit leur âge, aucun d’entre eux n’est jamais plus heureux que lorsqu’il joue au concours d’orthographe.

C’est le même mot à chaque fois. Sept lettres. Et pourtant, ils sont si heureux de réussir, d’en faire une véritable chose dramatique qui mérite d’être célébrée.

D’une certaine manière, je l’admire. C’est une façon remarquablement joyeuse d’aborder les choses. Et pourtant… avec tout cet enthousiasme… cela suggère presque qu’ils ne s’attendent jamais à réussir. (Tout comme les fans de l’État de Floride, qui ont 12 lettres intimidantes à épeler mais qui lancent également un WOOOO pour célébrer leur réussite.)

Pour cette raison, j’espère toujours qu’un jour, tous les fans de Clemson, à l’unisson, y mettront un P et se rendront immédiatement compte qu’ils ont fait une gaffe. Vous ne pouvez tout simplement pas me convaincre que c’est impossible. Pas quand il y a tant de fierté à pouvoir épeler ce seul mot.

Et bon, Dabo Swinney et compagnie devraient être fiers. Ils viennent de gagner un gros match contre un adversaire classé ! Cela les a amenés à… euh. Hum. C’est bizarre. Cela signifie que Clemson a le même bilan que Tech. En novembre. Cela n’était pas arrivé depuis un moment. Certainement plus depuis que Dabo a commencé à toucher 11,5 millions de dollars par an.

Dabo ne s’est-il pas lancé dans un long discours en disant qu’il n’avait jamais échoué dans quoi que ce soit de sa vie ? Il saute peut-être un peu le pas, car si Clemson perd l’un de ses deux prochains matchs, ils ne parviendront pas à terminer au-dessus de 0,500 dans l’ACC cette année. Il n’a pas non plus réussi à se comporter comme un homme qui paie 11,5 millions de dollars par an lorsqu’il s’en prend à un appelant à une émission de radio qui gagne beaucoup moins que cela.

Pauvre Tyler de Spartanburg. Peut-être que Tyler avait raison, et la fierté vient avant la chute. Si nous avons de la chance, ce sera vrai ce week-end au niveau footballistique.

Et si nous sommes vraiment bénis, cela sera également vrai au sens orthographique.

