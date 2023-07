Georgia Tech Demi défensif Myles Sims

Bon retour à Ouvreur SZN, CASSIUS’ podcast sportif qui se concentre sur les parcours uniques des étudiants-athlètes noirs.

Dans l’épisode quatre, nous rencontrons le demi défensif de Georgia Tech Myles « Spider » Sims. Le natif d’Atlanta est sorti du Westlake High School en tant que prospect quatre étoiles et 79e joueur au classement général du pays.

Sims décrit la navigation dans le processus de recrutement, la lutte pour l’éligibilité à la NCAA et la vie d’athlète étudiant pendant les premiers jours de COVID, tout en apprenant à faire face à la renommée et à la pression qui l’accompagnaient.

En affichant son excellence sur le terrain ainsi qu’en classe, Sims a reçu des dizaines d’offres dès sa dernière année de lycée. «Je pourrais écrire mon billet pour n’importe quelle école… à cause de mes universitaires», dit-il. « Cela vous rend d’autant plus précieux. » Sims insiste sur l’importance de l’éducation pour l’amener là où il est aujourd’hui. « Ce qui a joué un grand rôle dans mon processus de recrutement, ce sont mes études », dit-il. « C’est l’élément le plus important, car votre éducation est quelque chose que personne ne peut vous enlever. »

Il a réduit ses offres à cinq : Floride, Michigan, Géorgie, Clemson et Alabama, tous les meilleurs programmes de football universitaire. Il a finalement atterri à l’Université du Michigan mais a été transféré à Georgia Tech en 2019. « Je voulais aller jouer dans l’A. Certains des meilleurs talents du monde viennent d’Atlanta, en Géorgie », dit-il. Ce qu’il n’avait pas réalisé à l’époque, c’était le processus ardu qu’il devrait traverser avec la NCAA pour jouer à Georgia Tech.

Pourtant, il a persévéré et a pu faire ses débuts à Georgia Tech lors de l’ouverture de la saison contre le No. 1 Université Clemson. À l’approche de 2020, les Sims se sont heurtés à un autre obstacle : le COVID-19. La vie d’étudiant-athlète était terminée pour autant qu’il le sache, mais Sims a continué à travailler.

« Tout le monde revient à la maison, vous avez tellement de talent dans ce quartier d’Atlanta, en Géorgie. Nous n’allons pas nous asseoir pour toujours. Alors tous les joueurs, on s’est réunis et on est allés sur le terrain. Nous étions sur le terrain tous les jours. Parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire », dit-il. « S’entraîner, s’entraîner, faire des blagues. Profiter de notre temps ensemble parce que nous savons que nous n’allons plus jamais revivre ce temps. Avait des joueurs de partout. Avec Shaq Wiggins, AJ Terrell, Trey Dean, Lee Anthony, nous avions des joueurs de partout avec qui nous avons grandi dans la même région, s’entraînant pour atteindre ce même objectif à ce jour.

Comme de nombreux étudiants l’ont vécu lorsque COVID a frappé, les notes des Sims ont souffert. « C’était difficile sur le plan scolaire. Mon GPA a chuté cette année-là », dit-il. « Sur le point d’être académiquement inéligible, essayer de se battre pour tous les points que vous pouvez dans un institut comme Georgia Tech, c’est difficile. Mais tu dois trouver un moyen.

