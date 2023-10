Ce sondage le plus récent marque la 65e apparition consécutive de Georgia Tech dans le Top 25 AVCA et le 32 sd Classement Top 10 de l’histoire du programme. Il s’agit de la dernière d’une liste de réalisations de l’entraîneur Michelle Collier, la 2e entraîneure la plus gagnante de l’histoire du programme (191). Les Jackets ont égalé leur meilleur début de saison en 20 matchs sous l’ère Michelle Collier (17-3), égalant le résultat de l’équipe Elite 8 de 2021.

Les Jackets occupent le 10e rang après avoir battu Boston College et Syracuse, sur la route, le week-end dernier. La victoire à Syracuse dimanche a été à la fois la 10 ème conférence et 10 ème victoire sur la route de la saison, prolongeant la séquence de victoires consécutives à deux chiffres de Tech à cinq saisons. Les 10 victoires sur route sont à égalité pour le plus grand nombre de victoires à l’extérieur en une seule saison sous l’ère Michelle Collier et à égalité au quatrième rang dans l’histoire du programme.

Les Yellow Jackets possèdent l’une des meilleures défenses au pays, menant l’ACC avec 15,48 récupérations/set, plus qu’une récupération complète au-dessus de la 2e place (BC – 14,29). Les 15,41 récupérations/set de Tech sont le deuxième plus élevé parmi les défenses Power 5, derrière seulement le Kansas (15,89). Ce succès défensif est mené par le jeu des seniors Paola Pimentel. Le double joueur défensif de la semaine de l’ACC est actuellement deuxième de la conférence, avec une moyenne de 4,46 récupérations/set, à seulement 0,01 de la première place. Le natif de Rio de Janeiro mène l’équipe avec 375 récupérations cette saison et est le premier joueur Tech avec trois saisons consécutives de 300 récupérations depuis le leader de tous les temps du programme, London Ackermann (2013-16). De plus, frappeur extérieur senior Tamara Otene a enregistré 261 récupérations cette saison, le deuxième plus grand nombre par un frappeur de puissance 5 et le plus grand nombre parmi les quilles de l’ACC.

Otene vient de connaître un week-end historique au cours duquel elle est devenue la 9e veste de l’ère moderne des buteurs à réaliser 1 000 attaques décisives en carrière après avoir enregistré un record de 24 de la saison lors de la victoire contre le Boston College. Elle mène l’équipe pour les attaques décisives avec 288, le quatrième plus grand nombre de l’ACC. Elle est en passe de devenir la première Jacket à réaliser une saison de 300 kills/300 dig depuis la saison de la première équipe All-American de Mariana Brambilla en 2021.

Frappeur extérieur junior Bianca Bertolino a été une arme de la ligne de service toute l’année. Ses 49 as et 0,58 as/set se classent en tête de l’ACC et terminent 6e dans la NCAA. Le natif d’Argentine n’est qu’à un as de devenir le 5e Jacket de ce siècle à atteindre 50 as en une saison.

SUIVANT

Georgia Tech mettra à l’épreuve son classement dans le Top 10 ce week-end lorsque le numéro 3 Louisville (18-2, 11-1 ACC) se présentera au O’Keefe Gymnasium, vendredi à 19 heures. Les Jackets suivent cela avec une bataille dimanche après-midi contre Notre Dame (10-10, 4-8 ACC). Les deux matchs se dérouleront au O’Keefe Gymnasium et seront diffusés en direct sur ACC Network Extra.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant l’AT Fund. Fonds annuel de bourses d’études sportivesqui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech, et le Soutenez le fonds Swarm, créé pour donner aux fans l’opportunité d’aider l’athlétisme de Georgia Tech à maintenir son récent élan malgré les défis financiers de la pandémie de Covid-19 ! Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.