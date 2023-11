Georgia Tech classée n°8 dans le sondage AVCA – Georgia Tech Yellow Jackets

Les Jackets reçoivent le classement n ° 8/9 après avoir battu le n ° 1 de l’époque. 3 Louisville et Notre Dame ce week-end. La victoire de Louisville a marqué la deuxième victoire dans le Top 10 de la saison, la première fois dans l’histoire du programme que les Blancs et Or remportent plusieurs victoires dans le Top 10 au cours de la même saison (n°8 de Penn State – 26 août). Tech a balayé Notre Dame dimanche grâce à son meilleur effort défensif de la saison, limitant les Irlandais à seulement 0,020, le plus bas de la saison.

Ce sondage le plus récent marque la 66e apparition consécutive de Georgia Tech dans le Top 25 AVCA et le 33rd Classement Top 10 de l’histoire du programme. Il s’agit de la dernière d’une liste de réalisations de l’entraîneur Michelle Collier, la 2e entraîneure la plus gagnante de l’histoire du programme (193). Les Jackets possèdent désormais six victoires de tous les temps contre des adversaires du Top 10, dont quatre au cours des trois dernières saisons (au n°2 Pitt, 2021 | contre le n°10 BYU, 2022 | contre le n°8 Penn State, 2023 | contre n°3 Louisville, 2023).

Les Yellow Jackets se sont révélés être l’une des meilleures équipes de l’ACC cette saison, menant la conférence en récupérations/set (15,41) et en attaques décisives/set (13,80). Les 15,41 récupérations/set de Tech sont le deuxième plus élevé parmi les défenses Power 5. Ce succès défensif est mené par le jeu des seniors Paola Pimentel. Le double joueur défensif de la semaine de l’ACC est actuellement deuxième de la conférence, avec une moyenne de 4,38 récupérations/set. Le natif de Rio de Janeiro mène l’équipe avec 399 récupérations cette saison et est en passe de devenir le premier Jacket à réaliser 400 récupérations en une seule saison depuis 2019 (Maddie Tippett). Elle ne serait que la sixième veste de l’ère moderne des buteurs (depuis 2008) à franchir ce cap. De plus, frappeur extérieur senior Tamara Otene a enregistré 280 récupérations cette saison, à égalité au troisième rang par un frappeur de puissance 5 et le plus grand nombre parmi les quilles de l’ACC.

Du côté offensif du ballon, Tech mène la conférence avec 13,8 attaques décisives par set cette saison, répartissant le ballon pour l’une des attaques les plus équilibrées du pays. Otene mène l’offensive avec une moyenne de 3,62 attaques décisives/set, le quatrième plus élevé de l’ACC, aux côtés du frappeur extérieur junior. Bianca Bertolino (3,09 kills/set) et étudiant de première année en face Larissa Mendès (2,98 attaques/set). Les trois joueurs sont dans le Top 300 pour les attaques décisives/set dans la Division I, faisant de Tech l’un des trois programmes Power 5 avec trois joueurs avec une moyenne de 2,97 attaques décisives/set (seuil du Top 300) ou mieux cette saison – avec Miami et Stanford.

Bertolino vient de réaliser une performance historique contre Louisville. L’Argentine a réalisé sept as, son meilleur record en carrière, le plus grand nombre d’as dans un match de l’ACC depuis 2017. Elle est à égalité au sixième rang pour le plus grand nombre d’as en un seul match dans l’histoire du programme et au deuxième rang de tous les temps par une veste en un match ACC. Elle a une moyenne de 0,62 as/set cette saison, à égalité au premier rang de la Division I. Elle se rapproche de l’ère moderne de Julia Bergmann (depuis 2008), record d’as de 64, établi en 2019.

SUIVANT

Georgia Tech visera sa troisième victoire dans le Top 10 de la saison ce week-end lorsque les Jackets accueilleront le n°7 Pittsburgh (21-4, 12-2 ACC) vendredi à 17 heures au O’Keefe Gymnasium. Le match sera diffusé sur ACC Network.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant l’AT Fund. Fonds annuel de bourses d’études sportivesqui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech, et le Soutenez le fonds Swarm, créé pour donner aux fans l’opportunité d’aider l’athlétisme de Georgia Tech à maintenir son récent élan malgré les défis financiers de la pandémie de Covid-19 ! Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter (@GTAthletics), Facebook, Instagram ou visitez-nous à www.ramblinwreck.com.